Song Joong Ki tiene novia: popular actor coreano confirma su nueva relación

Medios coreanos han reportado que el famoso actor Song Joong Ki ha iniciado una nueva relación. El intérprete, que tuvo una de las bodas, y divorcios, más comentados de su país, confirma su primera pareja tras su separación con la estrella surcoreana Song Hye Kyo.

Su agencia dio más información de lo que salió en la prensa local y envió un mensaje al público. “El actor Song Joong Ki actualmente está saliendo con una mujer. Ambos tienen sentimientos positivos uno por el otro. Esperamos que miren con calidez su relación”.

Así también, se reveló que su novia es una mujer británica que no es parte del medio artístico. Su identidad no ha sido revelada. “Les pedimos su comprensión con respecto al hecho de que no podemos dar ninguna información aparte del hecho de que están saliendo. Les agradeceríamos que se abstuviera de publicar informes especulativos o no confirmados”.

Song Joong Ki y Song Hye Kyo

Song Joong Ki y Song Hye Kyo se conocieron en “Descendientes del sol”, drama que logró gran éxito en 2016. El romance traspasó las pantallas y, para julio de 2017, anunciaron su boda. Se casaron el 31 de octubre del mismo año.

Song Hye Kyo y Song Joong Ki fueron llamada la pareja "Song-Song" en Corea del Sur.

En el 2019, y a solo dos años de su comentada unión, la pareja decidió divorciarse, al alegar que tienen personalidades diferentes y no poder sobrellevar lo opuestos que eran.