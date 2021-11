MAMA 2021: ver las nominaciones en vivo de los Mnet Asian Music Awards

Camino a los Mnet Asian Music Awards 2021. La famosa premiación de K-pop alista motores para un despliegue de música y talento escénico en diciembre. BTS ha arrasado con los daesangs en los últimos años. ¿Volverá a repetir su all-kill este 2021? ¿Qué grupo se coronará con el ansiado trofeo Rookie of the year?

El 3 de noviembre, Mnet presentará en vivo a los actos musicales nominados a los MAMA 2021 en todas sus categorías. Aquí te contamos más detalles de la premiación y cómo son las reglas de votación para este año.

BTS interpreta "Dynamite" en los 2020 MAMA. Foto: Mnet

Horarios: nominados en los MAMA 2021

La lista oficial de nominados a los MAMA 2021 será mostrada en una transmisión por el canal Mnet a las 11 p. m. del miércoles 3 de noviembre . Los presentadores serán Oh Sang Jin y Jang Ye Won.

A continuación puedes ver los cambios por zona horaria para esta transmisión.

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras : 8.00 a. m. del 3 de noviembre

Perú, Colombia y Ecuador : 9.00 a. m.

Bolivia, Puerto Rico y Venezuela : 10.00 a. m.

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay : 11.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

TWICE en la red carpet de los Premios MAMA 2019. Foto: Mnet

¿Cuándo empieza la votación en los Mnet Asian Music Awards 2021?

El periodo de votación a los MAMAs 2021 es las épocas más intensas en la comunidad K-pop. Como los fans internacionales participan en el balotaje, la competencia es fuerte por casi un mes.

Según la página de Mnet, el recojo de votos para las categorías disponibles inicia el 4 de noviembre a las 6 p. m. (KST)

Asimismo, se recomienda que creen una cuenta en Mwave con anticipación para evitar que la página se sature durante las votaciones.

Entrega de premios está programada para el 11 de diciembre. Foto: Mnet

Cambios en las reglas de los MAMAs 2021

Estos son algunos puntos importantes sobre la premiación. Desde el 2018 se entregan cuatro daesangs o premios mayores en la ceremonia: Worldwide Icon, Artist of the year, Song of the year y Album of the year.

En 2021, los tres últimos daesangs mencionados no estarán sujetos al voto de fans. Estos serán evaluados al 100% por un panel de jueces con criterios de calidad artística, ventas, premios recibidos. “El jurado será compuesto por profesionales de ‘K-pop global’ en la industria musical”.

Worldwide icon of the year y Worldwide fans’ choice TOP10 se definen al 100% por votos de fans extranjeros. No intervienen votos de fans coreanos.

La data de Apple Music será añadida a la evaluación de cada grupo o artista. Antes solo se usaba la métrica de Gaon Chart (plataformas coreanas). De esa forma, buscan dar más peso a las tendencias del K-pop en fans internacionales.

Worldwide fan’s choice TOP10 (Bonsang) se votará en dos fases: una preliminar para definir nominados y luego la final para determinar al ganador. La primera etapa abre el 4 de noviembre en tres modalidades: sitio web de MAMA, Apple Music y Twitter.