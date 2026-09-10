La deuda educativa que el Perú sigue acumulando

El Premio Nobel de Economía en 1998, el economista indio Amartya Sen, argumentó en “Desarrollo como libertad” que la educación es una capacidad fundamental sin la cual las personas no pueden ejercer plenamente su libertad ni participar de manera real en la vida pública. Para Sen, el desarrollo no se mide solo en ingresos, sino en la capacidad de las personas para elegir, decidir y transformar su entorno.

Un ciudadano que comprende lo que lee, que razona con datos y que puede analizar la información que recibe es más capaz de exigir rendición de cuentas, de resistir la manipulación y de construir instituciones democráticas más sólidas. Por eso, los países que invierten en educación de calidad producen al mismo tiempo mejores economías y sociedades más equitativas.

La educación es una política de Estado que trasciende cualquier gobierno de turno.

Los resultados de PISA 2025, publicados por la OCDE, merecen leerse con atención. El Perú obtuvo 382 puntos en Matemáticas, nueve menos que en 2022 y 81 por debajo del promedio del organismo. Solo el 30% de los escolares de 15 años alcanzó el nivel básico en esa materia. En Lectura, el puntaje bajó de 408 a 390, un retroceso estadísticamente significativo. En Ciencias obtuvo 406, dos menos que en 2022, quedando séptimo en América Latina.

En resumen, lo que estas cifras confirman es que el Perú está lejos del estándar internacional y se viene alejando.

Hay un antecedente histórico que el debate educativo peruano debe tener presente. Entre 2012 y 2018, el Perú fue el país que más avanzó en las evaluaciones PISA a nivel mundial. Ese progreso ocurrió bajo un modelo de reforma que priorizó la formación docente, el ingreso meritocrático al magisterio y la medición del desempeño. El ministro Javier Saavedra, hoy en el Banco Mundial, condujo ese proceso hasta que el Congreso de mayoría fujimorista lo retiró por interpelación en 2017. Desde entonces, la educación peruana perdió ese impulso. Por supuesto, la pandemia agravó un deterioro que ya venía instalado.

La rotación ministerial de los últimos años también es parte estructural del problema. Entre 2016 y 2026, el Perú tuvo más de diez titulares en el sector Educación. Sostener una reforma educativa exige continuidad, visión de largo plazo y políticas que trasciendan los cambios de gobierno.

Los datos publicados son la primera evaluación que ese despacho recibe. El país espera una agenda educativa concreta a la altura del desafío que es de Estado.