Capitana Marvel: Rotten Tomatoes toma medida ante comentarios machistas

Desde hace semanas, Capitana Marvel viene siendo atacada por usuarios, recibiendo malas críticas y puntuaciones muy por debajo en Rotten Tomatoes. Ante esto, la web decidió re-diseñar su plataforma, buscando "modernizar su sistema de clasificación ante el público".

Entre los comentarios, se podían leer expresiones misóginas y machistas hacia la actriz Brie Larson, quienes no han visto con buenos ojos que protagonice a la heroína más fuerte del Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

De esta manera Rotten Tomatoes realizó varios ajustes en el diseño de su interfaz, como por ejemplo la prohibición de críticas y comentarios de los usuarios antes del estreno en cines de una película. Una vez que llegue al cine, se habilitará la opción para poder escribir una reseña.

Por otro lado, también eliminaron la puntuación porcentual de 'Want to See' (Quiero ver). En esta categoría, Capitana Marvel bajó de 99% a 22% en tan solo unos días. Rotten Tomatoes emitió un comunicado sobre el cambio del diseño, donde pretende "representar de manera más auténtica y precisa las voces del fandom".

La misma plataforma expresó que 'Want to See' se malinterpretaba como otro de los índices que proporciona la página, 'puntuación de la audiencia'. En el primero es cuando una película aún no se estrena, mientras que en la otra, sí.

Esta medida sirve para que no solo las películas se vean afectadas, en esta caso Capitana Marvel, sino también el trabajado de los actores y actrices. A Brie Larson, por ejemplo, la tildaron de "feminazi", "sexista" y "una mujer que odia a los hombres blancos".