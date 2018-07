Revelan importante información respecto a la película de “The Joker”

Uno de los estrenos spin-off del universo DC Cómics que más se esperan en el futuro es la película sobre “The Joker”. Es por eso que, con cada información revelada, los fanáticos se emocionan. Recientemente apareció en Twitter información valiosa sobre esta película.

La información viene por parte de Umberto González, reportero de The Wrap, que reveló en un solo tweet dos piezas de información muy interesantes sobre la película de orígenes de “The Joker” que será protagonizará por Joaquin Phoenix y cuyas filmaciones iniciarán en el mes de septiembre.

Cabe resaltar que este drama criminal está situado en la década de los ochentas, y donde se presentará a la madre del payaso del crimen en Gotham. Por el momento, no existen mayores detalles, sin embargo, lo ya expresado mueve absolutamente todo lo conocido en los cómics.

Se sabe muy poco de los orígenes del villano por excelencia del universo de Batman. Uno de las más emblemáticas que revela algo, es la clásica “Broma Asesina” de Alan Moore, donde se menciona a una esposa embarazada y que hace poco fue llevada al cine a través de una historia animada.

Pero eso no es todo, porque otro detalle muy importante, es que Warner Bros. está buscando a una actriz reconocida para el rol, e incluso ya se contó con un nombre, como fue el de la actriz Frances McDormand, reciente ganadora del Oscar, sin embargo, eso quedó descartado porque no quiso aceptar la oferta para participar en la película dirigida por Todd Phillips.

DC NEWS NUGGET: Frances McDormand passed on playing Joaquin Phoenix's mom in Todd Phillip's UNTITLED JOKER ORIGIN movie. They want a name for the mom.