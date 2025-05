Muere el hijo de Emilie Kiser, reconocida influencer estadounidense de TikTok, tras ahogarse en la piscina de su casa

El hijo de Emilie Kiser, popular influencer de TikTok, falleció luego de sufrir un grave accidente en la piscina de su casa en Arizona, Estados Unidos. El pequeño Trigg Kiser fue rescatado inconsciente el pasado 12 de mayo y, a pesar de los esfuerzos médicos, murió seis días después.

Este trágico hecho ha conmocionado a los seguidores de Emilie Kiser, quien hasta ahora no ha hecho declaraciones públicas sobre la pérdida de su hijo. La policía de Chandler, Arizona, confirmó que la investigación sobre las circunstancias del accidente sigue abierta, pero respetará la privacidad de la familia.

PUEDES VER: Ed Sheeran revela un secreto sobre la boda de Selena Gómez y Benny Blanco tras pasar el detector de mentiras de Vanity Fair

La tragedia de Emilie Kiser y la pérdida de su hijo

La popular influencer con casi 3.4 millones de seguidores en TikTok, Emilie Kiser, se enfrenta hoy al momento más difícil de su vida tras la muerte de su hijo Trigg. El niño fue encontrado inconsciente en la piscina de la residencia familiar y trasladado de urgencia a un hospital en estado crítico, donde fue reanimado después de haberse ahogado.

“Nuestros pensamientos y más sentido pésame están con la familia y los seres queridos del niño en este momento inimaginable”, declaró Sonu Wasu, oficial de información pública del Departamento de Policía de Chandler, en un comunicado oficial. "Esta investigación sigue abierta. Por respeto a la privacidad de la familia, no divulgaremos más detalles hasta que la investigación concluya", agregó.

Emilie Kiser, de 26 años, se hizo conocida por su contenido de estilo de vida y sus vlogs familiares, donde mostraba el cariño hacia sus hijos. Apenas unas semanas atrás, había dado a luz a su segundo hijo, Teddy, y había compartido mensajes emotivos sobre el amor hacia sus pequeños. “El amor que siento por mis hijos es infinito”, expresó en marzo, tras el nacimiento de Theodore, mostrando la profunda conexión familiar que la caracterizaba en redes sociales.

Emilie se había convertido en madre de un segundo niño semanas atrás. | Instagram | @emiliekiser

Emilie Kiser sobre Trigg: "Es todo mi mundo"

En un video publicado en YouTube en marzo de 2024, Kiser compartió que se convirtió en madre por primera vez a los 21 años. “Literalmente lo amo con todo lo que tengo. Es todo mi mundo”, mencionó cuando Trigg ya tenía 2 años y medio.

La influencer comentó que, aunque sentía miedo por ser madre tan joven, también se sentía preparada para la responsabilidad. “Siento que estaba tan asustada de ser mamá porque me convertí en madre a los 21 años. Me sentía súper joven, pero al mismo tiempo me sentía tan lista para tener un bebé”, dijo.

Emilie junto a su esposo y su pequeño hijo de tres años. | Instagram | @emiliekiser

Asimismo, en el mismo video, Kiser reveló que al conocer a su esposo, él siempre decía que quería tener cuatro hijos, un número que, por alguna razón, se volvió especial para ella.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.