Halle Bailey, protagonista de 'La Sirenita', obtiene orden de alejamiento contra su exnovio "para proteger a nuestro hijo de su abuso"

La actriz y cantante Halle Bailey recibió un orden de restricción contra su expareja y padre de su hijo de un año por presuntos actos violentos en contra de la intérprete de La Sirenita. De acuerdo con sus declaraciones, el rapero y estrella de Youtube DDG, tuvo reacciones violentas repetidamente durante su relación.

El último martes, un juez de Los Ángeles ordenó a Darryl Dwayne Granberry, conocido como DDG, que se mantenga alejado de Bailey y su menor hijo hasta la próxima audiencia que se realizará el 6 de junio.

Halle Bailey habría sufrido violencia física y psicológica desde el 2022

Bailey, de 25 años, declaró que sufrió múltiples actos de violencia física desde que se separó de Granberry en octubre del 2024. Asimismo, en los documentos de la orden, la actriz señaló que su expareja no solo ha sido "abusivo" físicamente, sino verbal, emocional y financieramente.

"Estoy pidiendo órdenes para protegerme a mí y a nuestro hijo Halo de su continuo abuso". Bailey y Granberry mantuvieron una relación desde el 2022 hasta el 2024. En los documentos, la actriz señala que "la situación se tornó física entre nosotros" después de que Granberry la insultara de manera reiterada mientras ella sostenía al bebé en un asiento dentro de su auto en enero.

"Nos peleamos, forcejeamos y forcejeamos", expresó la actriz. "En un momento, Darryl me jaló el pelo. Luego me golpeó la cara contra el volante, lo que me rompió un diente. Entonces dejé de defenderme porque tenía mucho dolor".

Bailey presentó pruebas de agresión en su contra

Durante la audiencia, Bailey incluyó fotografías de sus dientes y moretones en su brazos durante sus presentaciones. Dos meses después de la agresión, la actriz manifestó que Granberry ingresó a su casa y se tomó fotos en su cama amenazándole. Otra escena de violencia sucedió cuando el rapero le gritó cuando no quiso enviar a su bebé enfermo a visitarlo y rompió la cámara de su Porche.

También afirmó que, al llamar a un familiar para pedir ayuda, este le arrebató el teléfono y le cerró la puerta del coche en las narices mientras ella sostenía al bebé. Bailey presentó una denuncia ante la policía por lo ocurrido. Dentro de la orden de restricción, se le prohibió a Granberry tener armas. El juez tiene la facultad de prolongar la orden hasta por cinco años durante la audiencia programada para el 6 de junio.