La madre de Beyoncé y Solange, y autora de 'Matriarch', Tina Knowles, reveló recientemente su batalla contra el cáncer de mama en una emotiva entrevista con la revista People. A los 71 años, la diseñadora de modas compartió detalles íntimos sobre su diagnóstico, el tratamiento que recibió y la lección crucial que aprendió sobre la importancia de la detección temprana. Su mensaje claro a las mujeres fue no descuidar las mamografías y aprovechar las oportunidades para realizarse la prueba que puede salvar vidas.

El cáncer de mama de Tina fue diagnosticado en julio del año pasado, luego de que los médicos le detectaran la enfermedad en una etapa temprana. La empresaria recordó que, a pesar de ser consciente de la necesidad de realizarse la mamografía, olvidó hacerse la prueba dos años antes debido a la pandemia. "Creo que, como mujeres, a veces estamos tan ocupadas, tan ocupadas y tan ajetreadas, pero hay que hacerse la prueba. Porque si no me la hubiera hecho a tiempo, me estremezco al pensar en lo que podría haberme pasado", expresó Tina, quien está agradecida por haber podido detectar la enfermedad en su fase inicial.

El mensaje de Tina Knowles sobre la detección temprana del cáncer de mama

Durante la entrevista, Tina Knowles dijo que nunca imaginó que podría ser diagnosticada con cáncer de mama, especialmente porque no tenía antecedentes familiares de la enfermedad ni una mutación genética. Su exmarido, Mathew Knowles, también superó un cáncer de mama en etapa 1, que tiene la mutación del gen BRCA2, lo que aumenta el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer. A pesar de no tener esa predisposición genética, Tina instó a las mujeres a no subestimar la importancia de las pruebas de detección.

En su libro Matriarch, Tina describió cómo sus hijas, Beyoncé y Solange, reaccionaron ante la noticia. Mientras Beyoncé se mostró positiva y enfocada en el tratamiento, Solange asumió un rol protector, asegurándole a su madre que se haría cargo de todo. La familia de Tina se unió para apoyarla durante todo el proceso, lo que le dio fuerzas para enfrentar el tratamiento con determinación. Además de sus hijas, figuras cercanas como Kelly Rowland y su sobrina Angie Beyince también estuvieron a su lado, formando un equipo de apoyo invaluable. "Mis hijas se convirtieron en mi equipo", escribió en su libro.

La cirugía de Tina Knowles y el proceso de recuperación

Después de su diagnóstico, Tina Knowles se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y a una reducción de pecho. Afortunadamente, el tratamiento fue un éxito y, según ella, ahora se siente más sana que nunca. "Estoy estupenda. Sin cáncer y con la inmensa suerte de que Dios me permitiera detectarlo a tiempo", aseguró en la entrevista, añadiendo que no solo logró superar el cáncer, sino que también adoptó un estilo de vida más saludable. La dieta y el ejercicio se han convertido en parte fundamental de su rutina diaria, y ha perdido peso, lo que ha contribuido a su bienestar general.

Además, Tina se mostró optimista acerca del futuro y reveló que su experiencia le dio una nueva perspectiva sobre la vida. "Lo que me asusta ahora es no aprovechar al máximo cada día que me queda en esta vida", compartió, reflejando su deseo de vivir plenamente. La diseñadora es abuela de cuatro nietos y se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. "Quiero dar esperanza a la gente", añadió Tina, dejando claro su propósito de compartir su historia para inspirar a otras personas a cuidar su salud y enfrentar los desafíos con optimismo.