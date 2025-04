Sydney Sweeney no podría desvincularse de su ex prometido Jonathan Davino por esta razón

A pesar de su ruptura, la actriz de 27 años y Davino han mantenido una relación cordial, según una fuente cercana, aunque ambos viven en ciudades diferentes. Foto: The Sun.

A pesar de su ruptura, la actriz de 27 años y Davino han mantenido una relación cordial, según una fuente cercana, aunque ambos viven en ciudades diferentes. Foto: The Sun.

El pasado fin de semana, la estrella Sydney Sweeney fue captada en Florida con su ex prometido Jonathan Davino. Las imágenes mostraron a la ex pareja caminando juntos mientras la actriz sostenía a su nuevo cachorro. Esta no sería la primera vez que son vistos juntos desde que se cancelara su boda.

Según una fuente que habló con el medio Us Weekly, la actriz está teniendo problemas para “desconectarse” de su ex prometido. "Han estado juntos durante muchos años y sus vidas están muy entrelazadas", dijo el informante. "Es difícil para ellos simplemente desconectar y detener toda comunicación".

¿Cuál es la relación actual entre Sydney Sweeney y Jonathan Davino?

A pesar de que han terminado su relación amorosa, Sweeney y Davino han sido captados en cámara en reiteradas ocasiones. Una fuente cercana a la dupla reportó: “Sydney y Jonathan han mantenido una relación cordial tras decidir separarse”. También señaló que Sweeney “pasa mucho tiempo en Florida” pero “vive principalmente” en Los Ángeles, California.

Sin embargo, la fuente también afirmó que la boda se mantiene cancelada. "Sydney y Jonathan han mantenido una buena relación durante este tiempo y no han vuelto a estar juntos", explicó la fuente. También agregó que la actriz y su ex pareja están "resolviendo las cosas" mientras viven su nueva etapa de solteros. Ellos comenzaron a salir en 2018 y se comprometieron en 2022.

Actriz canceló su boda tras rumores de relación amorosa con Glen Powell

En marzo, se informó que la artista, de 27 años, había cancelado su boda con Davino, de 41 años, en enero. El mptivo habría sido "problemas importantes" en su relación. Días después, Sweeney apareció en Dallas, Texas, en la boda de la hermana de su coprotagonista en la película romántica “Anyone But You”, Glen Powell.

Este viaje reavivó los rumores de citas entre los actores, quienes fueron vistos juntos en el restaurante Joe Leo Fine Tex Mex antes de la boda. Sin embargo, Sweeney y Powell han negado cualquier tipo de relación amorosa, y que todo se trató de una estrategia de marketing para que su película gane visibilidad. La actriz estaría concentrada en su trabajo, ya que se encuentra trabajando con Michael Bay en un nuevo filme.