“Tokyo Revengers” 2 en Star Plus: ¿cuándo y a qué hora se estrena el anime?

El anime “Tokyo Revengers” adaptó el manga de Ken Wakui e impulsó su popularidad en todo el mundo. No solo fue una de las mayores revelaciones del 2021, sino también un éxito que aseguró su segunda temporada. La espera por los nuevos capítulos fue larga, pero promete recompensar a los fans.

En las nuevas entregas, la historia de Takemichi y su loca historia de viajes en el tiempo abarcará el arco de “Christmas Showdown”. A continuación, te compartimos todos los detalles sobre su estreno vía streaming para que no te lo pierdas.

¿Dónde se estrena “Tokyo Revengers” 2?

La temporada 2 de Tokyo Revengers no se estrenará en Crunchyroll como su predecesora, pero sí a través de Star Plus, el servicio hermano de Disney Plus solo para Latinoamérica.

¿Cuándo llega la segunda temporada?

La segunda temporada del anime tiene agendado su estreno para el próximo 7 de enero de 2023. Los episodios contarán con un audio original y subtítulos al español.

¿A qué hora ver los nuevos capítulos?

Disney+ dio a conocer que “Tokyo Revengers” 2 podrá verse simulcast desde la 1.00 p. m.

Fans de "Tokyo Revengers" están emocionados por la segunda temporada. Foto: Liden Films

“Tokyo revengers” - sinopsis oficial

Al ver las noticias, Takemichi Hanagaki se entera que Hinata Tachibana, su novia de la escuela secundaria, ha muerto. Ella fue asesinada por un grupo de villanos conocido como Tokyo Manji Gang.

Ahora, él vive en un apartamento con paredes delgadas y su jefe, que es seis años menor, lo trata como un idiota. En el apogeo de su vida, de repente, da un salto en el tiempo a sus días de escuela secundaria. Para salvar a Hinata y cambiar su destino, el joven trabaja a tiempo parcial y debe apuntar a la cima de la banda de delincuentes más siniestra de Kanto.