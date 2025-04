El miedo se adueña de las migrantes haitianas embarazadas en República Dominicana

Aún dolorida por el parto, una mujer haitiana con su bebé en brazos sube a una autobús de los servicios de migración dominicanos donde también está su cuñado, arrestado más temprano cuando fue a visitarla al hospital donde dio a luz en Santo Domingo.

La detención de ambos es resultado de las redadas lanzadas desde el 21 de abril en hospitales de República Dominicana, una nueva medida del presidente dominicano Luis Abinader contra la migración ilegal.

Desde su llegada al poder en 2020, Abinader, reelecto en mayo de 2024, ha endurecido las políticas migratorias que incluyen deportaciones masivas y un muro que divide a su próspero país de la empobrecida Haití.

Erony Auguste, de 42 años y detenido junto a su cuñada, afirma que tiene papeles y aún así lo arrestaron: "Él (Abinader) puede coger todo (migrantes ilegales) en la calle, pero la mujer hay que respetarla", declara desde el autobús donde está retenido.

"Día tras día los inmigrantes nos llaman para manifestar su preocupación de que no quieren ir a los hospitales por temor de que sean apresados, detenidos y enviados a Haití", dice a la AFP William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en Dominicana.

Este defensor de derechos humanos haitiano considera que mezclar el control fronterizo con redadas en los 33 hospitales del país "constituye realmente una violación de los derechos humanos".

"Luce (como) una medida de mucha crueldad", denuncia. Se "pone en riesgo a las personas, fundamentalmente mujeres, que cuando están embarazadas con solo pensar que cuando van al hospital a dar la luz luego van a ser deportadas, es un reto realmente muy grande y es altamente insensible", añade Charpentier.

El Servicio de Migración dominicano señaló que "en el primer día de jornada se aprendieron a 48 mujeres embarazadas y otras 39 parturientas, acompañadas de 48 menores" que fueron llevados al centro de detención Haina, a unos 20 minutos de la capital Santo Domingo.

Con la medida, la afluencia de haitianos en los hospitales ha bajado, dijo a la AFP Martin Ortiz García, director Materno Infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud (SNS).

- Arrestada en cita médica -

Santo Heredia, de 34 años, esperaba en las afueras del centro de retención de Haina noticias de su esposa con cinco meses de embarazo arrestada luego de una cita prenatal.

"Todo eso me tiene aturdido, está embarazada, es una persona sola, no tiene dinero encima, no tiene con qué comunicarse con uno", lamenta.

Aunque están casados y tienen una hija de cuatro años, la esposa de Santo, de padres haitianos nacida en República Dominicana, no ha logrado legalizarse por falta de dinero para costear los trámites.

Nacer en República Dominicana no otorga la nacionalidad automáticamente. Una reforma constitucional en 2010 estableció que los hijos de padres en situación irregular no adquieren la nacionalidad.

La medida tiene carácter retroactivo para nacimientos ocurridos entre 1929 y 2010, según un fallo judicial en 2013.

El rastreo de embarazadas busca ampliar el número de deportaciones que en el primer trimestre de 2025 llegó a 86.406 y en 2024 cerró en 276.215.

Muchos dominicanos dicen sentirse "desplazados" en el sistema público de salud.

En 2024, por cada 100 nacimientos al menos 36 eran haitianos. En algunos centros de salud el número de partos de haitianas incluso duplica a las dominicanas, según el SNS.

El protocolo obliga a los hospitales a exigir una identificación, una carta de trabajo, una prueba domiciliaria y un pago por los servicios brindados.

Pero aún sin documentación "no se les niega la atención", aclara Ortiz García, del SNS. "Las ilegales se atienden por la emergencia. Si necesitan el ingreso, se ingresa y luego entonces que pase su evento médico, se pasa al protocolo de migración".

Haití, con unos 11 millones de habitantes, es asolado por la violencia de pandillas que controlan cerca del 85% de Puerto Príncipe, capital del país más pobre de la región.

La Antigua Orden Dominicana, una ONG nacionalista que hace campaña contra la "haitianización" del país, exige mano firme frente a la inmigración haitiana.

"¡Expulsémoslos ya!", "¡Ya basta!", "¡República Dominicana para los dominicanos!", están entre las consignas que los nacionalistas, que han convocado tres manifestaciones en el último mes.

"El pueblo dominicano debe estar vigilante en todas las maternidades para garantizar que se cumpla lo que se ha dicho", señala Angelo Vásquez, presidente de la Antigua Orden Dominicana.

El domingo, dos camiones de Migración con haitianos a punto de ser deportados pasaron cerca de manifestantes nacionalistas. Uno de ellos tomó del brazo a un haitiano a través de los barrotes, "Váyanse para su país", "¡Fuera! ¡Fuera!", lea gritaban.

str-mbj/pgf/mar