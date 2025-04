Dominicana busca en hospitales a inmigrantes indocumentados en medio de crisis haitiana

República Dominicana comenzó a exigir documentación a los extranjeros que buscan atención en los hospitales del país, una política especialmente orientada a controlar la migración haitiana y por la se han aprendido casi 90 mujeres y 48 menores, informó este martes el gobierno.

Los pacientes indocumentados serán atendidos en los hospitales, pero de no contar con papeles posteriormente serán deportados. Desde su llegada al poder en 2020, el presidente Luis Abinader endureció sus políticas migratorias frente a Haití, un país asolado por una violencia pandillera que amenaza con un "caos total", según la ONU.

"En el primer día de jornada se aprendieron a 48 mujeres embarazadas y otras 39 parturientas, acompañadas de 48 menores" que fueron llevados al centro de detención Haina, dijo en un comunicado el Servicio de Migración que aseguró que ofreció un "trato digno".

Al menos tres mujeres, con bebés recién nacidos en brazos, fueron ingresadas a un vehículo de migración el lunes tras ser sacadas del hospital Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo, constató un reportero de la AFP.

"Eso no se hace, es un abuso porque los niños es inocente (...) puedo llevar la mujer pero el bebé no porque es muy chiquito", dijo a la AFP Dalina Pie, una haitiana de 26 años.

"Si la mujer parió hoy, no puede llevarlo hoy porque no sé qué va a pasar y si ella hace cesárea, no sé qué va a pasar en el camino, porque no va ningún doctor con ella para atender", añadió Pie que se encontraba en un hospital prestando apoyo a una embarazada.

El protocolo obliga a los hospitales a exigir una identificación, una carta de trabajo, una "prueba domiciliaria", y un pago por los servicios brindados, explicó Abinader a inicios de abril.

"Vamos a recibir a esas personas y aquellos que no estén en una condición regular, que no puedan justificar su estadía en la República Dominicana pues serán (...) repatriados a su lugar de origen", dijo el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester.

Dominicanos se han quejado por supuestamente ser "desplazados" por haitianos en los hospitales, según el gobierno.

Abinader fue reelecto el año pasado para un segundo período con la promesa de endurecer aún más las políticas migratorias: la extensión del muro fronterizo y un plan de deportaciones masivas.

Haití vive un aumento de la violencia desde mediados de febrero y las pandillas controlan cerca del 85% de la capital, causando el desplazamiento de la población, según la ONU.

