"Cada mañana me levanto asustada", reconoce Badosa

Paula Badosa, la mejor tenista española en el ránking mundial (9ª), admitió que no llega al WTA 1000 de Madrid al 100% tras haberse lesionado en la espalda, una zona que ya le ha dado problemas en los últimos años: "Cada mañana me levanto asustada", declaró este martes.

"Engañaría si digo que estoy en plena forma o al cien por cien. Estoy recuperándome, quizá haya sido una de las recuperaciones más duras, ya que ha sido una lesión diferente a las que tuve anteriormente. Justo es en el otro lado", señaló la tenista de 27 años a los medios de comunicación presentes en una rueda de prensa informal.

"Me he hecho un par de infiltraciones, la primera no salió bien, pero la segunda ha ido mejor. Obviamente, cada mañana me levanto asustada, pero de momento el feedback está siendo positivo. Al menos estoy pudiendo entrenar, estoy ganando forma y cada día estoy sufriendo un poco menos", agregó.

La tenista desea remontar el año tras sus molestias físicas. "Emocionalmente es difícil gestionarlo, al final empiezas bien la temporada, ves cierta dinámica, es verdad que sentía que en 2025 iba a ser el mejor año de mi carrera", afirmó Badosa.

"Después de empezar con tanta confianza, de repente te paran y ya no es solo el parón, lo que es más duro es volver a ese nivel. Es muy difícil porque ese nivel se pierde rápido, la confianza se va. Es un proceso que mucha gente no ve, pero que es largo y duro", añadió.

Antes del comienzo del torneo madrileño reveló que le gustaría tener las cualidades de dos sus rivales, la polaca Iga Swiatek (N.2) y de la estadounidense Coco Gauff (N.4).

"Yo soy una jugadora más grande, más fuerte y explosiva. Quizá esa movilidad no la tengo, no me muevo tan rápido como ellas, que son más bajitas y ágiles. Me quedaría con esa agilidad, si pudiera llegar a las bolas cómo llegan ellas... con mi potencia sería perfecto", recalcó.

