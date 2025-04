Alcaraz-Djokovic, posible cruce de semifinales en Masters 1000 de Madrid

El sorteo del cuadro masculino del Masters 1000 de Madrid, celebrado este lunes, deparó un posible cruce de semifinales entre el español Carlos Alcaraz (N.3 en el mundo) y el serbio Novak Djokovic (N.5).

El murciano, que debería estar listo para disputar el torneo que comienza el miércoles pese a sufrir molestias físicas durante la final perdida de Barcelona, se enfrentará primero contra el japonés Yoshihito Nishioka o el belga Zizou Bergs el sábado.

El sorteo deparó un camino lleno de trampas hasta la final para Alcaraz, que podría medirse al británico Cameron Norrie, a los checos Jiri Lehecka y Tomas Machac, al búlgaro Grigor Dimitrov en octavos; y, en cuartos, podría verse con el australiano Alex de Miñaur, el italiano Lorenzo Musseti o el griego Stefanos Tsitsipas.

"Falta mucho por jugarse para una hipotética semifinal entre Alcaraz y Djokovic", dijo el director del Masters 1000 de Madrid, Feliciano López, durante la presentación de la competición, para destacar también los demás enfrentamientos que se vivirán en la Caja Mágica de Madrid.

"Aparentemente no es nada grave, tiene molestias en el pubis por lo que me han dicho, está a punto de llegar a Madrid", prosiguió el extenista español, sobre el alcance de la lesión de Alcaraz.

En la capital española, uno de los contrincantes a batir será el ruso Andrey Rublev, campeón el pasado año pese a sentirse indispuesto.

"Al final estuve enfermo. Como no me sentía bien, de alguna manera, me tuve que enfocar para hacer bien las cosas, me dio energía extra para ganar el título", recordó en una entrevista informal con periodistas antes de bromear: "Por el momento, estoy sano, no se si es bueno o no".

Rublev descartó elegir a un adversario: "La victoria depende de mí. Si quiero ganar en Madrid, tengo que enfrentarme a tenistas como Alcaraz, Djokovic o (Alexander) Zverev; uno no se puede escapar de ellos".

"Aún así, he perdido también con otros contrincantes porque también están jugando muy bien, así que se trata más de cómo estoy preparado para afrontar los partidos", remarcó el tenista ruso.

