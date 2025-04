El Caen, propiedad de Mbappé, desciende a la tercera división francesa

A falta de tres jornadas para el final de la temporada, el colista de la segunda división francesa Caen, propiedad del astro Kylian Mbappé, confirmó su descenso este viernes tras perder en su cancha 3-0 contra el Martigues.

La derrota deja al club normando a diez puntos de la posición de repechaje por la permanencia, que ocupa el Martigues, cuando solo quedan nueve unidades en juego.

Así, la escuadra propiedad de la estrella del Real Madrid desde el verano boreal de 2024 no tiene ya opciones matemáticas de sostener la categoría.

El Caen llegaba al duelo de la 31ª jornada obligado a evitar la derrota para mantener sus opciones de permanencia, pero a los cinco minutos ya iba por detrás en el marcador.

Con este descenso pone fin a una racha de 41 temporadas consecutivas participando en la primera y la segunda división, con 18 de ellas en la élite del fútbol francés. Incluso tuvo una breve campaña europea en 1992-1993.

El Caen, con sede en la Baja Normandía, es especialmente conocido por haber formado a jugadores como N'Golo Kanté y Thomas Lemar, campeones del mundo con Francia en 2018 junto a Mbappé.

El descenso además empeora la semana del delantero del Real Madrid, luego de que los españoles fueran eliminados en cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Arsenal (derrotas 3-0 ida, 2-1 vuelta).

Para los aficionados, pese a que la crisis del club data de hace varios años, el futbolista merengue no está exento de culpa.

"No sabemos quiénes son, no les oímos. Ni siquiera dan una rueda de prensa, no sabemos qué es lo que hacen", lamentó a la AFP Christophe Vaucelle, presidente-fundador del grupo de aficionados Malherbe Normandy Kop.

"Desde la marcha de Jean-François Fortin (presidente de 2002 a 2018) es una catástrofe, una masacre. Es difícil atribuir una responsabilidad al clan Mbappé, las decisiones de gestión son cuestionables desde 2018", valoró por su parte Lilian Bellet, aficionado y consejero municipal de Caen.

El equipo descendió a segunda división en 2019 y tuvo que ser salvado de la quiebra en 2020.

La búsqueda de un regreso a la primera división a cualquier precio aumentó enormemente el déficit de la institución.

Esta temporada, en el camino hacia el descenso, se han tomado varias decisiones tan impopulares como ineficaces, como el despido en diciembre del entrenador Nicolas Seube, leyenda del club, cuando el equipo ocupaba todavía la posición de repechaje (16º).

Su sustituto, el brasileño Bruno Baltazar, hundió al Caen con siete derrotas en igual número de partidos.

Para cuando llegó una reacción firme con el nombramiento del francoarmenio Michel Der Zakarian a mediados de febrero, seguido de una visita de Mbappé a las instalaciones, ya era demasiado tarde.

