La incertidumbre económica se dispara por los efectos de los aranceles de Trump

La incertidumbre por las consecuencias económicas de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump no hizo más que crecer este miércoles, con los mercados en caída libre por las advertencias de la Reserva Federal estadounidense sobre un posible aumento de la inflación.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el magnate republicano lanzó una guerra comercial contra aliados y rivales que ha remecido la economía mundial. China se llevó la peor parte, con tarifas adicionales del 145% para sus productos, por lo que respondió con aranceles del 125%.

En medio del terremoto, Trump se mantuvo optimista este miércoles al publicar en redes sociales que hubo un "progreso importante" en las conversaciones que sostiene con Japón sobre un acuerdo comercial para moderar sus gravámenes.

El enviado japonés a Washington dijo tras las primeras discusiones -de las que participó el propio Trump- que Estados Unidos quiere alcanzar un pacto en los próximos 90 días.

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, afirmó poco después que el diálogo con Washington "no será fácil" pero que Trump "expresó su deseo de darle la máxima prioridad".

Trump confía en que su estrategia, que pretende que los aranceles conduzcan a pactos con varios países, reduzca las barreras a los productos estadounidenses y desplace la producción manufacturera mundial a Estados Unidos.

Sin embargo, el tira y afloje entre Washington y Pekín, su principal rival económico, se agudiza y con él la preocupación por una perturbación generalizada.

El jefe de la Fed (banco central), Jerome Powell, advirtió este miércoles que es "muy probable" que los aranceles de Trump provoquen una subida temporal de los precios en Estados Unidos, cuyos efectos "podrían ser más persistentes".

También resaltó la "volatilidad" que azota a los mercados en un "momento de gran incertidumbre".

Tal inestabilidad fue palpable durante la jornada en Wall Street, donde el índice tecnológico Nasdaq se desplomó en un momento más de un 4%, el ampliado S&P más de 3% y el industrial Dow Jones por encima del 2%.

A la cabeza de los descensos se situó el gigante de los semiconductores Nvidia, que cayó momentáneamente más de un 10% tras revelar que las nuevas restricciones estadounidenses a la exportación de chips impuestas como parte de la pugna de Trump con China le costarán miles de millones.

El jefe del Banco Mundial, Ajay Banga, también se hizo eco de Powell y alertó que "la incertidumbre y la volatilidad están contribuyendo sin duda a un entorno económico y empresarial más cauteloso".

- "Dejar de amenazar" -

Mientras que el resto del mundo obtuvo por el momento un arancel universal del 10%, China instó el miércoles a Estados Unidos a "dejar de amenazar y chantajear" después de que la Casa Blanca trasladara a Pekín la responsabilidad de iniciar una negociación.

"No hay ganador en una guerra arancelaria o en una guerra comercial", dijo Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. "China no quiere luchar, pero no tiene miedo de luchar".

Pese a esta disputa, la economía china creció un 5,4% en el primer trimestre. El resultado, mejor de lo esperado, no refleja todavía los efectos de la escalada arancelaria lanzada en abril.

Pero Heron Lim, de Moody's Analytics, dijo a la AFP que el impacto se sentiría en el segundo trimestre, cuando los gravámenes empiecen a "impedir las exportaciones chinas y frenar la inversión".

La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, considera que la incertidumbre provocada por los aranceles estadounidenses "amenaza con frenar el crecimiento mundial, con graves consecuencias negativas para el mundo y, en particular, para las economías más vulnerables".

Según las previsiones anuales de la OMC, el comercio mundial de mercancías podría sufrir caídas de volumen de hasta un 1,5% en 2025.

Símbolo del impacto para el público, la plataforma china de venta en línea Shein anunció a sus clientes que aumentará sus precios desde el 25 de abril "a causa de los reciente cambios en las reglas de comercio mundial y sobre los gravámenes".

- ¿Japón, caso de prueba? -

Después de Japón, se espera la llegada a Washington de delegaciones de Corea del Sur e Indonesia.

Corea del Sur, uno de los principales exportadores de semiconductores y automóviles, informó que su ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, se reunirá la próxima semana con el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Para Stephen Innes, de SPI Asset Management, las conversaciones con Japón funcionarán como una "señal de alerta".

"Si Japón llega a un acuerdo, aunque sea a medias, el modelo estará listo. Si se van con las manos vacías, prepárense. Otras naciones empezarán a poner precio a la confrontación, no a la cooperación", escribió en un boletín.

Aunque es popular entre los republicanos, la guerra arancelaria es políticamente arriesgada para Trump en casa.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció que lanzará un nueva acción judicial contra la "autoridad de Trump para promulgar unilateralmente aranceles, que han creado caos económico, disparado los precios y perjudicado al estado, las familias y las empresas".

