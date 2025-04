Colapso de discoteca en Dominicana deja 27 muertos

Al menos 27 personas murieron y más de 150 resultaron heridas el martes en el colapso de una conocida discoteca en República Dominicana, donde los servicios de emergencia buscan sobrevivientes.

Los rescatistas recorrían los escombros de la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo. El techo del local colapsó durante la presentación del cantante de merengue Rubby Pérez, cuyo paradero es desconocido.

"Fue algo relámpago totalmente", dijo su mánager, Enrique Paulino, que sobrevivió. "Yo pensé que era un temblor de tierra, por eso me tiré al piso, me cubrí la cabeza".

"Un saxofonista nuestro murió, tratamos de ir al área donde estaba Rubby pero ahí los escombros eran demasiado grandes", refirió.

Decenas de personas se agolpaban en los alrededores de la zona del suceso, así como en las afueras de hospitales para buscar noticias de familiares que estaban en la fiesta.

"¡Ay mi hermanito!", expresó Ana Lorenzo, de 39 años. Su hermano, Paulino Lorenzo, está entre los fallecidos. "Está confirmado ya. Me llamaron esta mañana como a las 9 de la mañana... ¡Dios mío, qué golpe!".

"¡Estamos desesperados!", dijo al canal SIN Regina del Rosa, cuya hermana estaba en el local. "No nos dan noticias, no nos dicen nada".

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, actualizó a 27 el balance de fallecidos.

Son "datos preliminares", dijo a la prensa. Van "134 trasladados que equivalen a 150 o 160 pacientes que han sido llevados a diferentes centros".

"Muchos de ellos salieron por sus propios pies antes de que colapsara la estructura", añadió.

- "Profundamente afectados" -

Más de 370 socorristas con decenas de ambulancias trabajan en las labores de búsqueda. La autoridades habilitaron bancos de sangre para recibir donaciones.

"Nos hemos concentrado en las personas que podemos sacar con vida porque se escuchan pidiendo que los ayuden", dijo Méndez más temprano.

Entre los fallecidos está la gobernadora de la provincia de Monte Cristi, Nelsy Cruz.

"Murió en la Plaza de Salud", un hospital público de la capital, dijo el presidente Luis Abinader, que acudió a la zona del desastre.

"El principal objetivo es salvar vidas (...) Estamos profundamente afectados", añadió el mandatario.

- "No me dejan pasar" -

El derrumbe ocurrió en plena presentación del famoso merenguero de 69 años.

Su hija, Zulinka Pérez, logró salir de los escombros. "No sé si lo tienen en la ambulancia, porque no me dejan pasar", dijo sobre su padre al canal CDN.

No hay un balance oficial sobre el número de asistentes al concierto en el Jet Set, que tiene capacidad para 700 personas en mesas y unas 1.000 de pie.

La discoteca fundada hace 50 años tenía en su programación "Lunes de Jet Set", un espacio de música en vivo con bandas locales e internacionales.

Méndez señaló desconocer el paradero del cantante. "Como tenemos varias personas en hospitales no podemos señalar si está allá o está acá", indicó. "Seguimos trabajando en la búsqueda de todas las personas".

República Dominicana ha reorientado con éxito su economía hacia el turismo, con más de 11 millones de visitantes en 2024, según el ministerio de Turismo.

Los visitantes se sienten atraídos por las playas, la música, la vida nocturna y la arquitectura colonial de su capital, Santo Domingo. El sector genera alrededor del 15% del PIB.

str-jt-ba/nn

