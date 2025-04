El antiguo preparador de Sinner apunta al exfisioterapeuta por caso de dopaje

Umberto Ferrara, antiguo preparador físico de Jannik Sinner, rechazó este jueves ante la prensa italiana cualquier responsabilidad en el caso de dopaje que costó al N.1 del tenis mundial una suspensión de tres meses, y señaló a Giacomo Naldi, antiguo fisioterapeuta del italiano.

Positivo en clostebol, un anabolizante, en marzo de 2024 durante el Masters 1000 de Indian Wells, Sinner, ganador de tres títulos del Grand Slam a sus 23 años, argumentó desde que se revelase el caso una contaminación accidental a través de un masaje que recibió de manos de un miembro de su equipo.

Sobre el espray que lo incrimina, Ferrara explicó a Gazzetta dello Sport en su primera declaración pública: "Lo utilizo desde hace años porque me fue indicado por un médico especialista para tratar una patología crónica".

"Era perfectamente consciente de la prohibición y siempre lo mantuve guardado con la mayor prudencia, en mi neceser de higiene personal", prosiguió.

"No se lo di a Naldi, le sugerí que lo utilizase para curar un corte que no cicatrizaba y que dificultaba su trabajo. Fui muy claro al comunicarle la naturaleza de ese producto y la necesidad de que no entrase en ningún caso en contacto con Jannik. De hecho, autoricé su uso únicamente en mi cuarto de aseo personal. Naldi no negó haber sido informado, pero dijo que no lo recuerda", insistió Ferrara.

El preparador físico asegura que no tenía "en absoluto" idea de que Naldi hubiese tratado a Sinner sin guantes o sin haberse lavado las manos tras haber usado el espray.

"Mirando atrás, es fácil decir que no volvería a hacer lo mismo. Sin duda, no me fiaría del comportamiento de los otros", subrayó Ferrara quien, como Naldi, dejó de trabajar para Sinner el pasado mes de agosto, y que actualmente forma parte del equipo de Matteo Berrettini, 27º del mundo.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (Itia) no había infligido ninguna suspensión a Sinner en un primer momento. Pero la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió, lo que exponía al italiano a una suspensión de uno a dos años, antes de que las dos partes alcanzasen un acuerdo el 15 de febrero, que fue criticado por numerosos tenistas y expertos.

Desde el 9 de febrero y hasta el 4 de mayo, Sinner purga una suspensión de tres meses. Su regreso a la competición está previsto para el Masters 1000 de Roma (7-18 de mayo).

