Senador demócrata bate un récord con discurso de más de 24 horas contra Trump

Un congresista demócrata batió este martes el récord del discurso más largo en el Senado de Estados Unidos, criticando las "acciones inconstitucionales" del presidente Donald Trump durante más de 24 horas.

Cory Booker seguía hablando 24 horas y 20 minutos después del comienzo, sin pausa y de pie, como exigen las reglas del Senado.

Para mantener el turno de palabra no pudo siquiera ir al baño. Su resistencia recordó la famosa escena de la película de 1939 de Frank Capra "Mr. Smith Goes to Washington".

Su maratoniano discurso no impidió al Partido Republicano, mayoritario en la cámara, llevar a cabo votaciones en el Senado, pero está siendo inspirador para los demócratas, cuya oposición al gobierno es por ahora bastante tibia.

"Me levanto esta noche porque creo sinceramente que nuestro país está en crisis", dijo el senador por Nueva Jersey de 55 años al comienzo del discurso.

"Estos no son tiempos normales en Estados Unidos", añadió Booker, con la voz quebrada.

Booker, un excandidato presidencial, tomó la palabra en la cámara a las 19H00 (23H00 GMT) del lunes.

Durante horas y horas arremetió contra las radicales políticas de recorte de gastos de Trump, que han llevado a su principal asesor, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, a eliminar programas gubernamentales sin el consentimiento del Congreso.

Estima además que Trump pone en peligro la propia democracia estadounidense al acumular cada vez más poder.

"Los estadounidenses de todos los orígenes soportan dificultades innecesarias", se quejó.

Y algunas instituciones "que son únicas en nuestro país" se ven atacadas "de manera imprudente, y yo diría incluso inconstitucional", estimó.

"En solo 71 días, el presidente de Estados Unidos ha infligido mucho daño a la seguridad de los estadounidenses, la estabilidad financiera y los cimientos de nuestra democracia", protestó.

Como su discurso no se produjo durante la votación de un proyecto de ley, técnicamente no es un filibustero u obstruccionista.

Pero es la primera vez durante el mandato de Trump que los demócratas obstaculizan de alguna manera el Senado.

Los congresistas demócratas, en minoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, buscan la forma de contrarrestar los esfuerzos de Trump para reducir el tamaño del gobierno, aumentar las deportaciones de migrantes y desmantelar gran parte de las normas políticas del país.

"Solo quiero agradecerte por mantener la vigilia por este país toda la noche", le dijo el senador Raphael Warnock a Booker en el pleno.

Booker se pasó horas criticando las políticas de Trump, pero también recitó poesía, habló de deportes y respondió preguntas de sus colegas.

El congresista habló del miedo a que Trump desmantele la seguridad social.

- "Lo correcto o lo incorrecto" -

"Les digo que voy a luchar por su seguro social", dijo Booker.

También pidió a los congresistas que se unan para bloquear algunas de las decisiones más agresivas de Trump.

"Este no es un momento partidista, es un momento moral. (...) No es un momento de izquierda o derecha, es un momento de lo correcto o lo incorrecto", añadió.

"¿Cómo pueden estar de acuerdo con recortar 800.000 millones de dólares de Medicaid solo para recortes de impuestos (...) que van desproporcionadamente a los más ricos?", preguntó a los republicanos sobre el seguro de salud para millones de estadounidenses de bajos ingresos.

Si son conservadores cristianos ¿cómo pueden "hacer daño a los débiles para beneficiar a los ricos y poderosos?", les soltó. "Todos tenemos que levantarnos y decir 'No".

"Si amas a tu prójimo, si amas a este país, demuestra tu amor. Impídeles hacer lo que intentan", dijo.

El discurso más largo que se recuerda en el Senado fue el de Strom Thurmond, de Carolina del Sur, que se opuso durante 24 horas y 18 minutos a la Ley de Derechos Civiles de 1957.

mlm/erl/mr/dga