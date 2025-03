El Atlético empata ante el Espanyol y se aleja del título de Liga

El Atlético se dejó este sábado parte de sus esperanzas de reengancharse a la carrera por el título de la Liga española al empatar 1-1 en el campo del Espanyol, en partido de la 29ª jornada, mientras que Real Madrid, segundo, y el líder Barcelona aún no han disputado sus partidos respectivos del fin de semana.

El equipo rojiblanco se marchó a vestuarios por delante en el electrónico gracias a un golazo del lateral César Azpilicueta (38), pero Javi Puado (71) puso un empate que terminó siendo definitivo.

Con este resultado, los pupilos de Diego Simeone suman 57 puntos y se colocan provisionalmente a tres del equipo blanco, que se medirá este sábado al Leganés (18º) en el Santiago Bernabéu, y a seis del Barça, que se enfrentará el domingo al Girona (13º) en Montjuic.

Con la mirada puesta en la vuelta de la Copa del Rey ante el Barcelona el miércoles -ambos equipos empataron a cuatro en la ida-, Simeone prescindió de inicio de sus compatriotas argentinos Julián Álvarez y Rodrigo de Paul, aunque ambos futbolistas entraron en el césped posteriormente, antes del tanto del Espanyol.

También el uruguayo José Giménez empezó desde el banquillo, pero tuvo que reemplazar a Robin Le Normand (28) tras un choque con la cabeza.

- "Partido plano" -

El club catalán (15º), que ganó al Real Madrid en Cornellà a principios de febrero, lleva sin perder en su feudo desde octubre.

"El empate fue justo, no tuvimos ocasiones de gol ninguno de los dos equipos", declaró Simeone al término del encuentro, antes de señalar que también le pareció "justo" el penal: "Lenglet agarra al jugador".

Sobre el momento que vive el equipo, el 'Cholo' volvió a referirse al polémico penal anulado a Álvarez en la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

"Pudimos hacer una buena Champions, competimos bien, ganamos el partido, la UEFA lo decidió, pero ganamos nuestro partido y quedamos eliminados y no fue un golpe porque quedó muy claro lo que pasó (...). Hoy es un partido plano, era un empate si no pasaba nada en las áreas. Lo hicimos nosotros, empataron de penalti y ahí estamos", aseveró.

El choque comenzó con un gol anulado a Marcos Llorente (2) tras una buena pared con Antoine Griezmann, pero el francés se encontraba en fuera de juego. Precisamente, el galo gozó de otra oportunidad tras un disparo a bocajarro desde el punto de penal, pero el arquero Joan García desvió el esférico.

Pasada la media hora de juego, Azpilicueta se estrenó como goleador en la liga con una volea directa a la escuadra, imposible de parar para el guardameta. Los locales se quejaron de que el noruego Alexander Sorloth había derribado a su defensor en el salto previo.

El inglés Conor Gallagher desperdició una ocasión clara tras un despeje de la zaga blanquiazul, pero su disparó se marchó por poco.

- Misterio -

Antes del descanso, el Espanyol reclamó un posible penal a Jofre Carreras por un empujón del brasileño Samuel Lino dentro del área, que el árbitro no apreció.

En la segunda mitad, los rojiblancos se desinflaron, al querer narcotizar el partido. Pero, terminaron por sucumbir debido a un error individual del francés Clement Lenglet, que cometió falta en su área con un agarrón sobre el uruguayo Leandro Cabrera.

Puado transformó la pena máxima tras mandar el balón a la escuadra con el interior de su pie derecho. El portero esloveno Jan Oblak acertó el lado elegido por su rival, pero no pudo atajarlo.

El Atlético siguió intentándolo, con dos remates de Álvarez y Griezmann, pero sin la fortuna de otras ocasiones.

"No sé por qué nos está pasando esto. Estamos en un momento en el que no podemos ganar (...). Ya hablamos en enero que necesitábamos una regularidad, y no la tenemos", descifró Oblak a Movistar+.

"En cuanto a la Copa, llega ahora, es una opción de ganar algún título, ante el Barcelona (...). Tenemos que juntarnos para hacerlo lo mejor posible y pelear al menos por este título", indicó el esloveno.

