Condenan a cadena perpetua a un hombre en Francia por quemar viva a su esposa

La justicia condenó este viernes a cadena perpetua a un hombre por el asesinato de su esposa, a la que disparó en ambas piernas antes de quemarla viva cerca de Burdeos, en el suroeste de Francia, en mayo de 2021.

Este caso, que la fiscal Cécile Kauffman describió durante el juicio en Burdeos como un "ataque homicida con intención de exterminio", conmocionó a Francia y se convirtió en un símbolo de las violencia machista.

El 4 de mayo de 2021, Mounir Boutaa, un albañil franco-argelino de 48 años, disparó a su esposa Chahinez Daoud en las piernas con una escopeta, luego la roció con gasolina y le prendió fuego.

Escondido desde la madrugada en una furgoneta adaptada para observar sin ser visto, el hombre espió durante todo el día a la mujer de 31 años, con la que se casó en 2015, antes de matarla.

Durante el juicio, Boutaa aseguró que quería darle "un susto de muerte", pero sin matarla, al pensar sin fundamento que le era infiel. "No fui yo, no era mi cuerpo, no era mi mente", agregó sobre el asesinato.

Presionado por una de sus abogadas, Elena Badescu, el hombre dijo el jueves lamentar lo sucedido. "Yo la quería", agregó el condenado, al que los médicos describieron como "paranoico".

"Matar porque queremos con locura es una aberración", subrayó la fiscal, quien recordó que la víctima estaba "bien viva cuando este hombre le prendió fuego". "El 85% de su cuerpo estaba quemado", agregó.

Por estos hechos, el tribunal lo condenó a cadena perpetua y le impuso un período de 22 años durante el cual no podrá optar a beneficios penitenciarios, al estimar su "peligrosidad".

La víctima tenía tres hijos, entre ellos dos de una relación anterior, y "vivía con miedo", aseguraron sus amigas. Su marido controlaba su celular y su Facebook, e incluso intentaba impedirle trabajar.

Un mes y medio antes de su muerte, la mujer presentó una denuncia contra el hombre, con el que quería romper, pero un policía, que acababa de ser condenado por violencia machista, la registró mal.

Chahinez Daoud "no quería ser prisionera, ser un juguete, por eso la mataron", aseguró su padre.

