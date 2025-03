El actor francés Depardieu, juzgado por agresiones sexuales, niega "manosear" a las mujeres

La leyenda del cine Gérard Depardieu negó este martes "manosear" a las mujeres, en sus esperadas declaraciones ante el tribunal de París que lo juzga por presuntas agresiones sexuales durante un rodaje en 2021, el primer caso que llega a juicio.

"No veo por qué perdería el tiempo manoseando a una mujer, su trasero, sus pechos. No soy un sobón de metro", aseguró el acusado de 76 años, vestido de negro, precisando que él "no [era] así" y que "hay vicios" que no conoce.

Depardieu, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la respuesta del cine francés al movimiento #Metoo.

Los hechos juzgados se produjeron durante el rodaje de la película "Les Volets Verts" del director Jean Becker. Amélie, una decoradora de 54 años, y Sarah (pseudónimo), una ayudante de dirección de 34 años, lo acusan de agresión, acoso y ultrajes sexistas.

Tras un resumen de los hechos por parte del presidente del tribunal correccional de París, el gigante del cine francés se levantó lentamente y se sentó en un taburete para prestar declaración y responder a las preguntas.

El actor evocó sus recuerdos del rodaje, especialmente el día 10 de septiembre de 2021, cuando, según Amélie, la agredió sexualmente inmovilizándola entre sus muslos, tocándole el pubis y subiendo hasta sus senos.

"Es viernes, hace calor y humedad (...) Peso 150 kilos, estoy de mal humor. Una mujer me mira de forma extraña. Es un poco bella, pero introvertida. Tiene su celular en la mano", recordó al hablar de la denunciante.

Tras lo que describió como una fuerte discusión sobre el decorado de la película, Gérard Depardieu reconoció que sólo le agarró las caderas "para no resbalar", porque estaba muy irritado por su trabajo.

- "¿Qué es sucio?" -

En la sala, Amélie, sentada junto a Sarah, escuchó atentamente su relato. En su denuncia, la decoradora asegura que el intérprete gritó que quería un "ventilador" porque ya no podía ni "tener una erección" a causa del calor.

A continuación, aseguró que podía "hacer que las mujeres se corriesen sin tocarlas" y, una hora después, la agarró "con brutalidad" y manoseó su cintura, vientre y pechos, al tiempo que profería "comentarios obscenos", según su relato.

Preguntado sobre las palabras obscenas, el acusado expresó su enfado al tribunal. "¿Qué es sucio? ¿Decir concha? Digo todo el tiempo concha, incluso a mí mismo, ¡me hace gracia!", aseguró.

Antes de volver a su sitio, el reputado intérprete de películas como Cyrano de Bergerac (1990) criticó al movimiento #Metoo, al que considera responsable de su juicio: "Este movimiento se convertirá en un terror".

El juicio estaba previsto en octubre, pero Depardieu no asistió a la vista alegando las secuelas de una operación de corazón y una diabetes agravada por el estrés del proceso que se avecinaba.

El nuevo proceso, que comenzó el lunes, podría prolongarse hasta el miércoles ante las restricciones médicas impuestas: las jornadas no pueden durar más de 6 horas y el acusado debe poder tomar un refrigerio cada tres y tener un acceso privado a un baño.

Además de Amélie, Sarah, que era la ayudante de dirección en ese film, también lo denunció por tocarle en dos ocasiones "el pecho y el culo" en agosto de 2021, indicó al medio de investigación Mediapart.

Más allá del juicio, una veintena de mujeres en total acusan a esta estrella internacional del cine francés por comportamientos similares, pero la mayoría de denuncias se archivaron porque los hechos prescribieron.

La actriz francesa Charlotte Arnould fue la primera en presentar una denuncia. En agosto, la fiscalía de París solicitó que el actor fuera juzgado por violaciones y agresiones sexuales.

"Nunca jamás abusé de una mujer", aseguró el intérprete, que siempre ha defendido su inocencia, en una carta abierta publicada por el diario Le Figaro en octubre de 2023.

