Protestas en Perú exigen al gobierno reforzar combate al crimen organizado y sicariato

Cientos de personas, encabezadas por artistas, marcharon el viernes en varias ciudades de Perú para exigir al gobierno reforzar su combate al crimen organizado tras la un aumento de extorsiones y asesinatos.

Las manifestaciones fueron pacíficas y tuvieron su foco principal en Lima, donde colectivos de artistas convocaron a la población a expresar su indignación tras el asesinato el domingo del popular cantante de cumbia Paúl Flores a manos de sicarios.

El crimen estremeció al país andino, donde las autoridades reportaron que el grupo Armonía 10, de Flores, era extorsionado por una banda criminal que los amenazaba con matarlos.

"Marchamos para que se oiga nuestra voz y pedirle a las autoridades que hagan algo para que cesen los actos de delincuencia y sicariato", declaró a la AFP Jesús Sartori, de 31 años y cantante de la agrupación musical Los 5 de Oro.

"Queremos vivir tranquilos", agregó el músico que portaba una pancarta con la consigna de la marcha: "No queremos morir".

La marcha empezó en la céntrica plaza San Martín, epicentro de las protestas en la capital peruana, y se dirigió al Congreso donde un cordón de seguridad policial les impidió alcanzar su objetivo.

Entre los manifestantes había víctimas de la inseguridad, como Celinda Armas cuyo hijo fue asesinado por resistirse al robo de su celular.

"Estoy marchando para reclamar justicia, ya no más muertes, a mi hijo me lo mataron hace 8 meses por un celular", dijo a la AFP esta mujer de 60 años. "¿Acaso la vida no vale nada?", cuestionó.

Además de Lima, hubo marchas en Chimbote, Piura, Trujillo, Huancayo, Tumbes y Tacna, entre otras ciudades con altos índices de criminalidad.

La marcha se desarrolló pocas horas después de que el Congreso destituyera al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, hombre de confianza de la presidenta Dina Boluarte y censurado por falta de logros en el combate a la criminalidad en sus 10 meses de gestión.

Perú decretó el martes el estado de emergencia en Lima por un mes para sacar a las calles a los militares, en apoyo a la policía en la lucha contra el crimen organizado.

Esta misma semana la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú informó que más de 400 colegios han sido extorsionados. Algunos por seguridad desarrollan clases virtuales.

En los primeros tres meses del año se han registrado 459 homicidios en Perú, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Esa cifra es la más alta en las últimas dos décadas, según estimaciones de la prensa peruana.

Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años en Perú tras la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas como el "Tren de Aragua", de origen venezolano.

cm-ljc/val