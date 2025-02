"Mentí sobre el 1% de posibildades" ante el Real Madrid, confiesa Guardiola

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció este martes que sus pupilos tienen más opciones de ganar al Real Madrid de las que predijo en un principio, en la vuelta del playoff de Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu tras caer 3-2 en el Etihad la semana pasada.

"Mentí sobre el 1% de posibilidades. Tenéis razón, habéis acertado. Por primera vez mentí. Después del 2-3 nadie daba un duro por nosotros, no es el mejor resultado, pero podemos hacerlo", declaró el técnico español en rueda de prensa previa al choque.

"A un partido puede pasar cualquier cosa. Conozco muy bien a mi equipo. Hemos sido una máquina ocho años y eso no lo ha hecho nadie en Inglaterra. Hemos echado de menos a Rodri, es el mejor del mundo (...). Veremos si podemos ajustar ciertas cosas y ver si podemos asustarles y a ver qué pasa", prosiguió Guardiola.

Interrogado sobre la expresión malsonante utilizada por el inglés Jude Bellingham contra el árbitro José Munuera Montero en el empate a uno ante Osasuna el sábado, el preparador catalán subrayó que siempre ha habido tensión dentro del campo.

"Nunca he llegado a entender el 'fuck off' y el 'fuck you'. Ha habido insultos desde que el fútbol es fútbol. El problema no es la traducción si no la interpretación... He visto que investigan a Munuera. ¡Dejadles en paz!", aseveró en defensa de los árbitros.

En cuanto al delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, que está en su mejor momento como profesional, Guardiola señaló que no se siente responsable de su marcha del club inglés.

Álvarez "lo tenía decidido para tener todos los minutos posibles. Nos alegramos mucho por él en el club. Nos hace muy felices que le vaya bien. Él quería jugar mucho más, pero con (Erling) Haaland es difícil. No he hablado con él pero me consta que está feliz", precisó.

rsc/iga