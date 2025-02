El colombiano Egan Bernal sufre rotura de clavícula en la Clásica Jaén

El colombiano Egan Bernal sufrió una caída este lunes en la Clásica Jaén que le causó una rotura de clavícula, informó su equipo, el Ineos, en un comunicado en su página de internet.

"Egan Bernal ha sido diagnosticado con una fractura de clavícula tras sufrir un accidente en el tramo final de la Clásica Jaén", indicó la formación británica.

Bernal, flamante campeón de Colombia en ruta y contrarreloj, estrenaba el maillot con los colores de su país. "Estaba muy feliz de empezar a competir de nuevo en Europa, especialmente con mi nueva camiseta de Colombia y también comenzando con una victoria de Kwiato", declaró Bernal tras recibir el alta del hospital.

Antes del accidente se le vio activo y junto a los mejores en la prueba disputada en la provincia andaluza, en el sur de España.

"La forma en que corrimos fue genial y fue realmente agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentía muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo, la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (por delante) es muy larga", prosiguió el corredor 'cafetero' de 28 años.

- Sabor agridulce -

El ganador del Tour de Francia en 2019 remarcó que ha tenido buenas sensaciones en sus primeras pruebas de la temporada: "Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que solo tengo que seguir trabajando y espero estar de vuelta pronto".

Bernal, ganador también del Giro de Italia en 2021, vivió un grave accidente en un entrenamiento en Colombia, el 24 de enero de 2022, cuando chocó a 62 km por hora contra la parte trasera de un autobús detenido.

La Clásica de Jaén deja así un sabor agridulce para el Ineos, que vio cómo su corredor Michal Kwiatkowski se hacía con la victoria.

El polaco se impuso en solitario en Úbeda al término de una carrera con tramos de asfalto y caminos de 'sterrato' entre olivos, al estilo de la Strade Bianche.

El antiguo campeón del mundo (2014), que logró a los 34 años la 32ª victoria de su carrera, superó en 31 segundos al joven ciclista mexicano Isaac Del Toro.

"Es una victoria que significa mucho para mí después de un periodo difícil, con lesiones la temporada pasada. He hecho muchos sacrificios para ganar aquí", afirmó el polaco, que no lograba un triunfo desde el 14 de julio de 2023 con su triunfo de etapa en el Tour de Francia en el alto del Grand Colombier.

rsc/iga