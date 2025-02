Brasileño Joao Fonseca conquista el torneo de Buenos Aires, su primer título ATP

El brasileño Joao Fonseca, de 18 años, conquistó su primer título en el circuito profesional al consagrarse campeón del ATP 250 de Buenos Aires este domingo al doblegar al argentino Francisco Cerúndolo por 6-4 y 7-6 (7/1).

Fonseca, 99 del ranking y que disputaba su primera final en el circuito mayor, redondeó una semana inolvidable en la tierra batida de Buenos Aires con un triunfo con autoridad sobre Cerúndolo, 28 del mundo y quinto favorito del torneo.

En una tarde de calor intenso en la capital argentina, y ante unos 5.500 espectadores, el carioca se convirtió en uno de los diez jugadores más jóvenes en ganar su primer título desde 1990, y también es el primer jugador nacido en 2006 en obtener un título en el nivel ATP.

- Tras los pasos de Guga -

Fonseca se convirtió en el segundo campeón brasileño en Buenos Aires, 24 años después de la victoria de Gustavo Kuerten en 2001.

"Es una semana increíble, logré algo que no pensé que iba a poder conseguir. Es muy difícil jugar aquí contra cuatro argentinos, pero la torcida brasileña me ayudó. Mentalmente estuve muy fuerte, fui positivo, y eso me ayudó al final", dijo Fonseca, que además es el campeón más joven en Buenos Aires, con 18 años y cinco meses de edad.

"Estoy apuntando alto, el cielo es mi límite, quiero ganar Grand Slams y ser el número 1 del mundo, pero todo a su tiempo. Debo tener mucha humildad y tener los pies en la tierra", agregó el ganador del torneo parte de la gira sudamericana de canchas lentas.

Con este título, Fonseca subirá poco más de 30 posiciones y desde este lunes estará dentro de los 70 mejores del circuito.

En la definición, el duelo fue parejo hasta el séptimo game, cuando Cerúndolo cometió varios errores no forzados y perdió su saque, un quiebre que aprovechó Fonseca para capturar el primer set en 44 minutos.

Los nervios complicaron un poco al carioca en el cierre, que falló su turno al saque cuando estuvo 5-4 y luego 6-5 con su servicio en el segundo set, pero en el desempate jugó a la perfección y se encaminó sin problemas hacia la consagración, que llegó con un tiro ganador.

"Felicito a Joao. Todos saben la clase de jugador que sos, lo que estás mejorando. Muy pronto seguramente lo veremos muy alto en el circuito y en el ranking", dijo el derrotado este domingo.

"Perdón por no ganar hoy, espero tener una revancha y ganar alguna vez el título en casa", agregó Cerúndolo, que perdió su segunda final en Buenos Aires.

Más temprano, la dupla formada por el argentino Guido Andreozzi y el francés Theo Arribage conquistó el título de dobles al vencer a los brasileños Rafael Matos y Marcelo Melo por 7-5, 4-6, 10-7

str/gfe