"Vuelve al lugar del que viniste", un programa de telerrealidad británico sobre la migración genera debate

Un nuevo programa de telerrealidad británico, que busca que seis concursantes vivan en carne propia la travesía de los migrantes que llegan a Europa, recibe fuertes críticas que acusan a los productores de explotar el tema de forma "sensacionalista".

El programa "Go Back Where You Came From" ("Vuelve al lugar del que viniste") que comenzó a emitir la cadena Channel 4 muestra a seis participantes, que tienen muy opiniones marcadas a favor y en contra de la inmigración.

La sede británica de la oenegé Amnistía Internacional lo calificó como "profundamente decepcionante" y dijo que es un programa "sensacionalista" sobre un tema muy sensible.

A lo largo de los cuatro episodios, que se emiten semanalmente, los seis concursantes, experimentarán "algunos de los mayores peligros que enfrentan los refugiados en su viaje" hacia Europa, afirma Channel 4.

El viaje comienza para algunos en Raqa, Siria, y para otros en Mogadiscio, en Somalia, donde los participantes recorren mercados locales, juegan fútbol con niños y los acompañan a buscar desechos en vertederos.

En el primer episodio, uno de los concursantes, Dave Marshall, de 35 años, filmado antes de su salida en los acantilados de Dover, pide a la marina británica bombardear a los migrantes en el Canal de la Mancha.

Otra de las participantes, Chloe Dobbs, de 24 años, que es columnista política, afirma que sin un control migratorio "el Reino Unido se convertirá en un infierno lleno de personas con burka".

- Mejor que un documental "aburrido" -

En los últimos años, los sucesivos gobiernos británicos han intentado frenar la llegada irregular de migrantes por el Canal de la Mancha.

El año pasado cerca de 37.000 personas lograron ingresar al Reino Unido en pequeñas embarcaciones, 25% más que en 2023.

Al menos 78 personas murieron en esta travesía, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"El programa explora las diversas opiniones, a veces polarizadas en nuestra sociedad, desde un nuevo ángulo", indicó un portavoz del programa.

Pero Myria Georgiou, profesora de comunicación en la prestigiosa London School of Economics, el "éxito" de los programas de telerrealidad "depende de su capacidad para mostrar opiniones impactantes".

"Estoy segura de que los concursantes participan para ver quién expresará opiniones más extremas", afirma.

Algunos espectadores y asociaciones elogian la decisión de Channel 4 de poner el tema de la inmigración en horario de máxima audiencia.

"Algunas declaraciones y opiniones expresadas en el primer episodio hicieron sentir incómoda a mucha gente. Pero al menos uno de los concursantes ahora dice que su experiencia lo hizo más sensible hacia el tema de los refugiados", comentó la ONG Refugee Council en X.

Para Dobbs, es "un show divertido que mucha gente querrá ver". Probablemente "mucho más que un documental tradicional y aburrido".

- Tragedia humanitaria -

En una casa bombardeada de Raqa, donde el grupo yihadista Estado Islámico (EI) proclamó un "califato", una familia invita a Dave y a otros dos concursantes a pasar la noche. "Es muy amable de su parte acogernos", responde Dave sin ironía.

En uno de los "desafíos" que deben enfrentar los concursantes participan en una travesía marítima en una pequeña embarcación que recrea la odisea del cruce de la Mancha.

La prueba fue un momento de cambio para Chloe. "Dios mío, las personas deben estar realmente desesperadas para subirse a esos barcos", explica la mujer, que antes opinaba que esos barcos debían ser "divertidos".

Esta parte del programa generó rechazo, incluso en Francia, y el político conservador Xavier Bertrand calificó el programa de "nauseabundo".

"Cientos de personas murieron en el Canal de la Mancha en los últimos años. Esta situación es una tragedia humanitaria, no el objeto de un juego", denunció en X, pidiendo a Channel 4 que retirara la emisión.

El programa está inspirado en un programa australiano emitido a principios de la década de 2010, cuando la clase política se dividía sobre cómo luchar contra la llegada de migrantes irregulares en barco.

Para Georgiou, que un programa retome la misma idea en el Reino Unido no es casual, en un momento en que "dirigentes políticos, tanto a nivel nacional como global, trivializan opiniones extremas".

"La política se convirtió en un entretenimiento, no es sorprendente que el entretenimiento se convierta en política", destaca.

