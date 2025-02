Kendrick Lamar trae una pista viral al Super Bowl

Kendrick Lamar comandó uno de los escenarios más destacados del mundo el domingo como cabeza de cartel del entretiempo del Super Bowl, otro logro más para el laureado rapero que ha ascendido a nuevas alturas en el mundo del pop.

Lamar interpretó una serie de sus clásicos mientras jugaba con su público, que tenía una gran duda: ¿interpretaría "Not Like Us", la mordaz canción de diss que sirvió como golpe de gracia en su batalla de rap con Drake?

¿En una palabra? Sí.

El tremendamente contagioso éxito lanzado en mayo de 2024 muestra al ganador del Premio Pulitzer, Lamar - el primer artista de rap en solitario en dirigir un espectáculo de entretiempo del Super Bowl, que este año vio a los Philadelphia Eagles derrotar a los Kansas City Chiefs- usar sus frases ingeniosas para acusar a Drake de pedofilia.

"Quiero interpretar vuestra canción favorita", dijo en un momento durante el set de 13 minutos -la línea de bajo de la canción ganadora del Grammy, omnipresente e inmediatamente reconocible, resonó-, "pero ya sabes que les encanta demandar".

Ofreció sus clásicos como "Humble" y "DNA", así como temas de su álbum más reciente "GNX" --comenzó el set sobre el auto Buick Grand National que le da nombre--, incluyendo "Squabble Up" antes de provocar un frenesí entre los fans al ofrecer lo mejor, una interpretación desgarradora de "Not Like Us".

Lamar dejó caer la blasfemia y la palabra "pedófilo", pero no se detuvo antes de llegar a la línea de dinero, rapeando "tryna strike a chord and it's probably A-minoooooor" (tratando de tocar un acorde y probablemente sea A-minoooooor) en televisión en vivo frente a decenas de miles de espectadores y aproximadamente 100 millones de espectadores.

Al cantar la letra "say, Drake, I hear you like 'em young" (Drake, oigo que te gustan jóvenes), Lamar miró directamente a la cámara, bailando sobre la tumba de batalla del rapero canadiense mientras lucía una cadena con un colgante enorme: una a minúscula.

Es casi seguro que la actuación dará inicio a más disputas legales: Drake, el rapero con mayores ingresos del momento, presentó recientemente una demanda por difamación contra su propio sello discográfico, Universal Music Group (UMG), que también representa a Lamar.

Drake está demandando a UMG y no a Lamar, pero abundaban las preguntas antes del set del Super Bowl sobre si interpretar la canción en uno de los principales escenarios mundiales podría abrir la puerta a más litigios .

- El Tio Sam, manifestante sorpresa -

"Not Like Us" dominó el set pero también fue una actuación que rindió homenaje a la extensa obra del rapero de 37 años.

Nacido en Compton, California, es reconocido como uno de los escritores de música contemporánea más impactantes, con versos que ofrecen perspectivas personales que abordan problemas sistémicos como las relaciones raciales y la pobreza estructural.

Su conmovedor lirismo puso banda sonora al movimiento Black Lives Matter y obligó a muchos a llamarlo la voz de una generación.

Lamar trajo algo de esa energía al escenario del Super Bowl, que incluyó al narrador del set, el actor Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam, un personaje emblemático del patriotismo estadounidense que ha aparecido con frecuencia en la propaganda militar.

Lamar no hizo ninguna referencia directa a Donald Trump -primer presidente estadounidense en ejercicio que asistió a un Super Bowl-, sino que utilizó la plataforma para ofrecer una crítica más simbólica del trato marginado tanto del hip hop como de los estadounidenses negros en general.

"No, no, no, no, noooo. Demasiado ruidoso, demasiado imprudente, demasiado gueto. Sr. Lamar, ¿realmente sabe cómo jugar el juego? Entonces, póngase cómodo", bromeó Jackson en un momento dado.

Grupos de bailarines vestidos de rojo, blanco y azul se unieron en un momento para formar una bandera estadounidense.

Antes de su interpretación culminante de "Not Like Us" -que hace apenas una semana le valió a Lamar cinco Grammys- el artista llevó a SZA, con quien tiene previsto salir de gira, al escenario. Su dúo incluyó una interpretación de "All the Stars", su éxito de la banda sonora de "Black Panther".

Otro cameo notable fue el de Serena Williams, la leyenda del tenis que también es oriunda de Compton y que salió brevemente con Drake.

El espectáculo también estuvo marcado por un manifestante que desplegó una bandera en apoyo de Gaza y Sudán durante la actuación, algo que la productora Roc Nation dijo a AFP que no fue ensayado.

"El individuo escondió el objeto en su persona y lo reveló al final del espectáculo", dijo la NFL, que agregó que el manifestante era parte del elenco de 400 miembros del campo.

El manifestante fue visto en fotos de AFP de pie sobre el auto central de Lamar, blandiendo la bandera estampada con imágenes de un corazón y un puño, así como las palabras "Gaza" y "Sudán".

Fue posteriormente derribado y escoltado afuera por la seguridad.

