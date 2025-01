"Decirlo al mundo", los supervivientes del Holocausto confían sus recuerdos a la IA

Los recuerdos de muchos supervivientes del Holocausto, que este lunes conmemoraron en Nueva York el 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz, quedarán inmortalizados por la inteligencia artificial.

Estos supervivientes que superan los 90 años, que llevan viviendo décadas en Estados Unidos, se reunieron en el Museo de la Herencia Judía (MJH), en el extremo sur de Manhattan, no muy lejos de Ellis Island, la puerta de entrada al país por barco de muchos que sobrevivieron al horror.

Mientras seguían en directo por pantallas la ceremonia de conmemoración de los 80 años de la liberación del campo Auschwitz-Birkenau, en Polonia, algunos no podían ocultar su miedo por la vuelta del "odio" y el antisemitismo.

"Lo logramos, lo conseguimos. 75 años después, estoy aquí en Estados Unidos y hemos rehecho nuestra vida", dice a la prensa Toby Levy, nacida en 1933, cerca de Lviv, entonces Polonia, y actualmente Ucrania.

"Hemos sobrevivido", dice esta mujer vitalista de casi 92 años, que se escondió cuando era niña con su familia en los guetos en Polonia antes que fueran liberados por el Ejército Rojo soviético en 1944.

Toby Levy llegó a Nueva Orleans en 1949 antes de elegir Nueva York, la ciudad multicultural que ha sido construida por oleadas sucesivas de inmigrantes.

Su testimonio, como el de otros nueve supervivientes del Holocausto, que viven desde hace más de 70 años en Estados Unidos, será preservado por la inteligencia artificial, explica a la AFP Mike Jones, el padre de este proyecto tecnológico inédito realizado con la colaboración del MJH de Nueva York y las bibliotecas de la Universidad del Sur de California (USC).

Sus respuestas a preguntas sobre su infancia antes de la invasión de su país por la Alemania nazi, sobre su supervivencia en los campos de exterminio, sobre su liberación y su estancia en Estados Unidos han sido consignadas en vídeo y en texto en una base de datos.

Los visitantes del museo o de su página web pueden hacer preguntas mediante una pantalla y los supervivientes responden de manera interactiva según frases pregrabadas.

Si la persona no tiene respuesta a una pregunta, sobre todo, en el contexto del segundo mandato del presidente Donald Trump, pide disculpas.

"Lo que cuenta es que, independientemente de quién esté en el poder en Estados Unidos, de la retórica antisemita, los recuerdos y las experiencias de los supervivientes son fundamentalmente atemporales", dice Mike Jones a la AFP.

- Carácter único -

Se trata de "historias de seres humanos que perpetraron atrocidades imperdonables contra otros seres humanos", dice el ingeniero informático, insistiendo en el carácter único del Holocausto nazi.

Alice Ginsburg, nacida en 1933 en lo que entonces era Checoslovaquia, y actualmente Hungría, fue deportada en 1944 a Auschwitz donde estuvo a punto de morir "de hambre y por los trabajos forzados" antes de la liberación del campo el 27 de enero de 1945 y de su llegada a Estados Unidos dos años después.

"Era la inhumanidad del hombre contra el hombre", dice a la AFP.

"Por qué tanto odio cuando los judíos no habían hecho nada, no habíamos hecho nada. ¿Por qué haber asesinado a un millón y medio de niños?" se pregunta.

Ochenta años después de haber sobrevivido al odio antisemita, la neoyorquina está preocupada por los "negacionistas del Holocausto, una nueva forma de antisemitismo".

Igual que Jerry Lindenstraus, nacido en Alemania a principios de los años 1930, e instalado en Nueva York a partir de 1953 tras un exilio en Shanghái y en Sudámerica, que quiere que sus recuerdos sirvan para "que no olvidemos nunca lo que ocurrió", en particular entre los jóvenes estudiantes que "no tienen ni idea".

"Nuestra responsabilidad compartida y nuestra obligación moral es honorar a los seis millones de judíos que nos arrebataron, y a las muchísimas otras vidas que fueron transformadas para siempre por los horrores del Holocausto", dice Bruce Ratner, presidente del Museo de la Herencia Judía.

"Debemos asegurarnos de que estas lecciones se recuerden siempre y que transmitimos a la siguiente generación parte de la historia, comprometidos a recordar que los días más oscuros posibles han sucedido y no vamos a olvidarlos", concluye.

