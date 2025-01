Nominaciones al Óscar en las principales categorías

Estos son los nominados en las principales categorías de la 97ª edición de los Premios de la Academia, que se entregarán el 2 de marzo en Hollywood.

"Emilia Pérez", dirigida por Jacques Audiard, lidera los Premios de la Academia con 13 nominaciones, mientras que "El brutalista", sobre la nueva vida de un inmigrante, y la adaptación del musical "Wicked" se colocaron en segundo lugar con diez nominaciones cada una.

- Mejor película -

"Anora"

"El Brutalista"

"Un Completo Desconocido"

"Cónclave"

"Duna: Parte Dos"

"Emilia Pérez"

"Aún estoy aquí"

"Nickel Boys"

"La sustancia"

"Wicked"

- Mejor director -

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Sean Baker, "Anora"

Brady Corbet, "El Brutalista"

Coralie Fargeat, "La sustancia"

James Mangold, "Un completo desconocido"

- Mejor actor -

Adrien Brody, "El brutalista"

Timothee Chalamet, "Un Completo Desconocido"

Colman Domingo, "Sing Sing"

Ralph Fiennes, "Cónclave"

Sebastian Stan, "El Aprendiz"

- Mejor actriz -

Demi Moore, "La sustancia"

Fernanda Torres, "Aún estoy aquí"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

- Mejor actor de reparto -

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "Un dolor real"

Edward Norton, "Un Completo Desconocido"

Guy Pearce, "El Brutalista"

Jeremy Strong, "El Aprendiz"

- Mejor actriz de reparto -

Ariana Grande, "Wicked"

Felicity Jones, "El Brutalista"

Isabella Rossellini, "Cónclave"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Monica Barbaro, "Un completo desconocido"

- Mejor película internacional -

"Emilia Pérez" (Francia)

"The Girl with the Needle" (Dinamarca)

"Aún estoy aquí" (Brasil)

"The Seed of the Sacred Fig" (Alemania)

"Flow" (Letonia)

- Mejor película animada -

"Flow"

"Intensa Mente 2"

"Memoir of a Snail"

"Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas"

"Robot salvaje"

- Mejor documental -

"Black Box Diaries"

"No Other Land"

"Porcelain War"

"Soundtrack to a Coup d'Etat"

"Sugarcane"

- Películas con más nominaciones -

"Emilia Pérez" - 13

"El brutalista" - 10

"Wicked" - 10

"Cónclave" - 8

"Un completo desconocido" - 8

pr/nn

