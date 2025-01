¿Kamala Harris presidenta? El New Yorker presenta 100 años de historia a través de sus portadas

Con motivo de su centenario, la prestigiosa revista New Yorker traza su historia a través de sus emblemáticas portadas, algunas de las cuales, como la de una Kamala Harris presidenta de Estados Unidos, nunca llegaron a aparecer.

Realizada por el artista Kadir Nelson, en esta portada Harris, que se hubiera podido convertir en la primera mujer negra y de origen asiático en ocupar la Casa Blanca, posa con la solemnidad de un retrato presidencial.

Pero la originalidad radica en el largo abrigo que lleva, decorado con innumerables imágenes de manifestaciones o de figuras célebres del movimiento por los derechos civiles y del Partido Demócrata que le habrían allanado el camino hacia el más alto cargo.

En el mosaico aparecen, entre otros, abolicionistas nacidos en la esclavitud como Frederick Douglass (1818-1895) y Sojourner Truth (1797-1881), la cantante y militante Nina Simone, el escritor afroamericano James Baldwin, Martin Luther King y los entonces presidentes demócratas Lyndon Johnson, Barack Obama y Joe Biden.

"El artista había pasado semanas en ello (...) Yo tenía la imagen lista para ir a la imprenta y finalmente la noche de las elecciones mi jefe (el redactor jefe David Remnick) me dice: 'OK, escucha, dime qué vamos a hacer si Trump es elegido'", cuenta a la AFP Françoise Mouly, directora artística de The New Yorker desde 1993.

Como plan B, optó por una silueta muy oscura y brumosa de Donald Trump que se come toda la página, un dibujo crudo y "reactivo", obra de Barry Blitt, señala.

El cuadro de Kadir Nelson, titulado "Kamala", adorna desde el martes las paredes del círculo cultural francés Alliance New York, en el marco de una exposición que recorre un siglo de historia de la revista a través de sus portadas, seña de identidad de The New Yorker.

Desde retratos originales o escenas de la vida en Nueva York, ahora disponibles en forma de póster o rompecabezas, hasta llamativas ilustraciones de la actualidad, desde la lucha por el matrimonio homosexual hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, las portadas de The New Yorker "están hechas para durar", afirma Françoise Mouly.

La exposición inaugura una serie de actos para celebrar el centenario de la revista.

