Trump acabará con políticas de diversidad y reconocerá solo dos géneros en EEUU

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pondrá fin a los programas de diversidad y las políticas de identidad de género, y dijo en su discurso de asunción que el gobierno sólo reconocerá "dos géneros: masculino y femenino".

"A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros: masculino y femenino", afirmó Trump en el Capitolio tras convertirse en el 47º presidente de su país.

"También pondré fin a la política gubernamental de intentar diseñar la raza y el género en cada aspecto de la vida pública y privada", afirmó el mandatario, quien se apresura así a cumplir sus promesas electorales de desmantelar la cultura "woke".

"Estos sexos no pueden modificarse y están arraigados en una realidad fundamental e indiscutible", añade una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca por la noche, que deberán aplicar todas las agencias federales.

"Los fondos federales no deben utilizarse para promover la ideología de género", afirma el mismo decreto, que pretende "restaurar la verdad biológica".

Otro texto ordena el fin de todos los programas de diversidad e inclusión en el gobierno federal.

- Riesgos -

Según el Instituto Williams, un think tank de la Universidad de California, alrededor de 1,3 millones de adultos (0,5% de la población) y 300.000 jóvenes de 13 a 17 años (1,4%) se identifican como transgénero en Estados Unidos.

No obstante, sólo una minoría se somete a terapias de transición.

Los estudios demuestran que los jóvenes transgénero sufren más depresión y tienen una tasa de suicidio más alta que el resto de la población.

Los anuncios de Trump no sorprendieron a Angel Bullard, una estudiante transgénero de 22 años de Wyoming que está de visita en Nueva York, aunque le preocupa que la mayoría de la población "no entienda" sus implicaciones.

"Ya es bastante horrible no poder afirmar tu género y estar solo en el mundo. Soy muy afortunada porque tengo a mis amigos y me apoyan al 100%, pero imagínate no tener eso y pasar por lo que está pasando hoy", explicó a la AFP.

El decreto firmado por Trump condena el hecho de que "los hombres se identifiquen como mujeres y tengan acceso a espacios íntimos de un solo sexo y a actividades diseñadas para mujeres, en refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica o duchas para mujeres en el lugar de trabajo".

El gobierno también tomará medidas inmediatas para recortar programas que tratan de corregir desigualdades históricas, pero que Trump ha insistido en que perjudican a los blancos, especialmente a los hombres.

Es muy probable que sus nuevas políticas sean cuestionadas ante la justicia.

Durante la campaña, Trump arremetió contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal y en el mundo empresarial, afirmando que discriminan a los blancos, especialmente a los hombres.

También demonizó cualquier esfuerzo por reconocer la diversidad de género, atacando a las personas transgénero, en particular a las mujeres transgénero en el deporte y los tratamientos de apoyo a la transición de género en menores.

- Miedo entre los afectados -

Antes de las elecciones, Trump planeaba "pedir al Congreso que apruebe un proyecto de ley que establezca que los únicos géneros reconocidos por el gobierno estadounidense son el masculino y el femenino, y que se asignan al nacer", decía su programa político.

También había prometido prohibir los tratamientos de afirmación de género para menores y emprender acciones legales contra cualquier médico o educador que llevara a cabo o permitiera esta práctica.

Muchos en la comunidad queer se alarmaron por la elección de Trump tras una campaña en la que el republicano puso en primer plano los ataques contra las personas trans y sus derechos.

El Centro Nacional de Ayuda LGTB ha recibido unas 2.000 llamadas al día desde los resultados electorales, en lugar de las 300 habituales, según su director Aaron Almanza.

