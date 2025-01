Marsella tropieza ante el Estrasburgo y ve alejarse al PSG

El Marsella vio alejarse un poco más el sueño de ser campeón de Francia al no pasar del empate (1-1) en casa ante el Estrasburgo, este domingo en el cierre de la 18ª jornada, de la que el líder París Saint-Germain sale reforzado.

El equipo de la capital llegó a este fin de semana con un margen de 7 puntos respecto a su rival marsellés, segundo. Amplió esa cuenta a 10 provisionalmente el sábado al vencer 2-1 en Lens y finalmente queda fijada en 9 unidades.

El neerlandés Emanuel Emegha había adelantado al Estrasburgo en el 23, en un mano a mano que ganó al arquero argentino Gerónimo Rulli.

El empate para el Marsella llegó en el 68, cuando el inglés Mason Greenwood transformó un penal.

Gracias a esa diana, la duodécima que suma en esta Ligue 1, lidera ahora en solitario la tabla de máximos anotadores, con una más que el canadiense Jonathan David (Lille) y que Bradley Barcola (París Saint-Germain).

Greenwood pudo incluso haber sumado más en el partido, especialmente en un tiro cruzado en el 47 que se fue fuera por muy poco.

El Marsella fue superior en la segunda mitad y buscó con más insistencia un tanto de la victoria que no llegó, pero el Estrasburgo dispuso especialmente de una gran ocasión, en el 71, que Emegha estrelló en el palo.

Después del partido, los marselleses se quejaron del arbitraje, especialmente por un penal no pitado a Jonathan Rowe.

"Veo cosas que no me gustan, no solo en nuestros partidos. Soy extranjero, he venido a Francia y respeto a todos. Pero hay cosas que no comprendo", declaró el entrenador italiano Roberto De Zerbi.

La semana ha sido mala para el Marsella, que el martes fue eliminado por el Lille en la Copa de Francia.

El KO en esa competición dejó al Olympique únicamente dependiendo de la Ligue 1, ya que no disputa competiciones europeas en la actual temporada.

- Angers se aleja del peligro -

En el resto de partidos del día, con duelos directos entre equipos de la mitad baja de la tabla, el Angers (12º) dio un golpe importante al ganar 2-0 al Auxerre (11º), al que alcanzó a puntos para alejarse del peligro.

El Saint-Etienne (16º), en puesto de 'playoff' por la permanencia, y el Nantes (15º) empataron 1-1. Están igualados a puntos, ahora 17, los mismos que tiene el Rennes (14º) de Jorge Sampaoli, derrotado el sábado 2-1 por el Brest en un derbi bretón.

El Nantes estuvo a punto de salir victorioso de ese partido, pero vio cómo en el minuto 86 los 'Verts' empataban por medio de Augustine Boakye.

En el otro partido del domingo, Le Havre (17º) empató 1-1 en el campo del Reims (13º), que lleva siete encuentros ligueros sin ganar.

Sigue en descenso, pero Le Havre pudo al menos detener la hemorragia y sumar su primer punto después de encadenar cinco partidos seguidos perdiendo en la Ligue 1.

bur-lh/dr/pm