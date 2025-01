El Leganés rompe la gran racha de un Atlético que ve peligrar el liderato

El Leganés (15º) rompió este sábado la racha de quince victorias seguidas en todas las competiciones del Atlético al ganarle por 1-0 en Butarque, en la 20ª jornada de la Liga española, y ve peligrar el liderato a la espera de lo que haga el Real Madrid, que juega el domingo ante Las Palmas (14º).

El Atlético queda con 44 puntos mientras que su vecino tiene 43. Un triunfo y sería líder en solitario. El Barcelona, que se enfrenta este sábado al Getafe, es tercero con 38.

El solitario tanto del serbio Matija Nastasic (49) sirvió para que los locales se llevaran un encuentro que el francés Antoine Griezmann pudo haber empatado en los útimos instantes si hubiera marcado un penal, que envió fuera.

"Hemos recorrido 15 partidos maravillosos que quedarán en la historia del club. Es algo muy saludable, muy bonito. Ha sido un esfuerzo enorme para llegar a este lugar, lo que nos ha beneficiado en Liga, Copa y Champions", señaló el técnico colchonero, Diego Simeone, en rueda de prensa.

"Tuvimos el penalti, pero el Leganés lo hizo muy bien. Nos tocó perder. El martes tenemos un partido difícil contra uno de los mejores equipos de Europa", dijo el argentino en alusión al choque contra el Leverkusen en Liga de Campeones, al tiempo que reconoció que resulta duro perder, pero que el equipo debe aceptarlo.

Los postes frenaron a los atléticos, que pudieron haberse ido por delante al descanso. El argentino Julián Álvarez envió el esférico a la cruceta en el minuto 11.

Griezmann también mandó el balón al poste en el 25 tras un centro raso del argentino Giuliano Simeone.

El rechace cayó de nuevo al jugador francés pero apareció una mano salvadora del portero del Leganés, el serbio Marko Dmitrovic, que tuvo varias intervenciones cruciales.

- Imperial Dmitrovic -

Tras la reanudación, un saque de esquina lanzado por Dani Raba, conectó con Nastasic, quien le ganó la partida a Pablo Barrios y, tras un cabezazo ajustado, superó al esloveno Jan Oblak.

A falta de un cuarto de hora para el final del tiempo reglamentario, Raba filtró para Juan Cruz, que recortó a su defensor, pero su disparo se fue alto.

En el 81 del encuentro, el argentino Ángel Correa, el gran revulsivo rojiblanco, tuvo el empate pero definió mal con el exterior tras una internada dentro del área.

El árbitro pitó un penal para el Atleti por mano de Sergio González en el 89, pero Griezmann desperdició la ocasión al enviar el esférico directamente fuera.

En el último suspiro, un imperial Dmitrovic evitó un remate a bocajarro de Correa, que tuvo otra oportunidad pero el balón acabó por encima del larguero.

El Atlético de Madrid es el segundo grande al que el Leganés gana esta temporada después de imponerse al Barcelona (1-0) en Montjuic.

"No hemos entrado bien. Había una energía apagada, no la suficiente. En la segunda parte tuvimos ocasiones, pero cuando no entras como tienes que hacerlo, el gol tampoco llega. No hemos estado bien. Cabeza arriba, después de 15 partidos hemos perdido", afirmó Oblak al canal Movistar+ al término del encuentro.

- El Sevilla se recompone -

El Sevilla empieza a observar desde más lejos la zona de descenso y, en cambio, más de cerca una plaza europea al imponerse este sábado al Girona por 2-1 en Montilivi.

Con este triunfo, el Sevilla asciende a la novena posición con 26 puntos, a dos precisamente del equipo catalán (8º), pero sus perseguidores, Rayo Vallecano, Betis, Osasuna, con uno menos, todavía tienen que disputar sus respectivos encuentros este fin de semana.

El conjunto andaluz se marchó al descanso perdiendo por el tanto de Arnau Martínez (36), pero Saúl Ñíguez (59) y el belga Dodi Lukebakio (88) remontaron para el Sevilla.

