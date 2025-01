La policía montada explora una calcinada Los Ángeles en busca de cadáveres

Agentes de la policía montada se desplegaron este viernes entre la maleza calcinada en busca de víctimas de los enormes incendios forestales que arrasaron Los Ángeles.

Se sabe que al menos 27 personas murieron en los dos poderosos incendios, y decenas siguen desaparecidas.

Diez días después de que estallaran las llamas, la frustración aumentaba entre las decenas de miles de personas que siguen en el limbo, incapaces de regresar a las viviendas que se salvaron del fuego debido a la contaminación tóxica o al riesgo de deslizamientos de tierra.

Nina Madok, que perdió su casa en el incendio de Palisades, dijo enojada a la AFP que la reunión para evacuados del jueves en la noche fue "inútil".

"Necesitamos que los líderes locales de Palisades respondan a nuestras preguntas ahora... no a estos charlatanes", dijo.

Las autoridades anticiparon el jueves que pasaría al menos una semana antes de que alguien pudiera volver a casa.

Los equipos de búsqueda con perros detectores de cadáveres continuaron su minuciosa búsqueda en Altadena, donde se quemaron cuadras enteras de casas.

En el área rural próxima a Malibú, los agentes de la policía montada de Los Ángeles también buscaban muertos.

Aunque no tienen información específica de que hubiera víctimas en ese sector, deben registrarla antes de reabrirla al público.

- Aplausos para los bomberos -

Entre tanto, miles de bomberos continuaron sus esfuerzos para apagar los focos de incendio en las 16.000 hectáreas que se han quemado, un área casi tan grande como la ciudad de Washington.

En toda la ciudad de Los Ángeles han aparecido carteles de agradecimiento al personal que respondió primero a la emergencia.

El sitio web de entretenimiento TMZ publicó un video de clientes de un restaurante en Calabasas aplaudiendo y vitoreando a unos bomberos que acababan de cenar, como regalo de otros comensales y del establecimiento, según la publicación.

El elogio a los socorristas contrasta con las disputas que caracterizan la atmósfera política actual de Estados Unidos, que ha visto a los republicanos de todo el país alinearse con el presidente electo Donald Trump en las criticas a los líderes demócratas de California por su respuesta a la emergencia.

Trump ya ha amenazado con retener la ayuda federal al estado a menos que el gobernador Gavin Newsom ceda a sus exigencias políticas.

El actor Eric Braeden, de la telenovela estadounidense "The Young and the Restless", criticó el jueves la politización del tema.

"Contribuimos con más impuestos que cualquier otro estado de Estados Unidos", dijo el actor nacido en Alemania, cuya casa en Pacific Palisades fue arrasada en los incendios.

La tenista estadounidense Pam Shriver pidió el viernes que le devuelvan una colección de trofeos robados después de que evacuó su lujosa vivienda.

Shriver, de 62 años, perdió cinco galardones del US Open, cinco placas del Roland Garros, cinco premios de Wimbledon y uno del Abierto de Australia cuando los ladrones se llevaron su auto del estacionamiento de un hotel en el que se alojaba.

Decenas de personas han sido detenidas tras la catástrofe, nueve de ellas acusadas de saquear propiedades evacuadas.

