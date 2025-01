Tim Hardaway Jr. anota siete triples en triunfo de Pistons sobre Raptors en la NBA

Los Detroit Pistons se impusieron 123-114 sobre los Toronto Raptors el sábado en el Little Caesars Arena en Detroit, Michigan, Tim Hardaway Jr. anotó siete de sus ocho intentos desde la línea de tres en una noche de un 58 por ciento de efectividad para los locales.

Hardaway Jr., de 32 años, estableció su mejor marca de la temporada en cuanto a triples y quedó a tres de igualar su récord personal.

Cade Cunningham, principal figura de los Pistons, terminó el partido con un triple doble de 22 puntos, 17 asistencias y 10 rebotes, el séptimo de la temporada.

Las 17 asistencias de Cunningham son su segundo mejor registró después de las 18 frente al Miami Heat en diciembre del 2024.

Los Raptors apelaron al juego de los tiros libres en la recta final del partido para acercarse en el marcador pero no tuvo efecto.

Con la victoria de esta noche, los Pistons suman 20 en la temporada, seis más que en toda la campaña 2023-24.

En otro resultado, los Phoenix Suns derrotaron 114-106 al Utah Jazz, Devin Booker conectó seis triples en sus 34 puntos, siendo el máximo anotador del partido.

Booker, de 28 años, suma su octavo partido de la temporada con por lo menos 30 puntos.

Los Suns suman su segunda victoria consecutiva y la tercera en los últimos cuatro partidos, se ubican en el puesto 11 de la Conferencia Oeste con un récord de 18 triunfos y 19 derrotas.

Kevin Durant disputó 36 minutos en los que anotó 25 puntos completando 11 de sus 19 lanzamientos.

Phoenix, que nunca se vio abajo en el marcador en todo el partido, alcanzó a liderar hasta por 16 unidades.

Una canasta de Ja Morant con 19 segundos en el reloj le dio la victoria 127-125 a los Memphis Grizzlies sobre los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards tuvo dos oportunidades desde la línea de tres para ganar el partido pero no estuvo acertado.

Los Grizzlies llegan a 25 triunfos y 14 derrotas como el tercer mejor equipo en la Conferencia Oeste.

Por los 'Wolves', Donte DiVincenzo registró un doble-doble de 27 puntos y diez rebotes.

En el cierre de la jornada, el Miami Heat en el quinto partido de suspensión de Jimmy Butler, derrotó 119-98 a los Portland Trail Blazers.

Tyler Herro fue el máximo anotador con 32 puntos mientras que el mexicano Jaime Jaquez Jr. disputó 26 minutos en los que anotó 11 puntos, cinco rebotes y dos asistencias.

Los partidos Rockets vs. Hawks, Spurs vs. Lakers y Hornets vs. Clippers, correspondientes a la jornada del sábado, fueron postergados debido a los incendios forestales en California.

str/cjc