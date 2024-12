Selección española femenina busca cerrar 2024 ante Francia con una tregua

Casi año y medio después de conquistar el Mundial, la selección española femenina, también campeona de la Liga de Naciones y rival de Francia el martes en un amistoso, parece haber perdido su esplendor y vuelven a la luz los asuntos extradeportivos que generaron tanto revuelo en los últimos años.

En el aspecto deportivo, las jugadoras de La Roja volvieron a la senda victoriosa tras ganar el viernes a Corea del Sur por 5-0 en Cartagena, en un choque amistoso que supuso un bálsamo para la seleccionadora Montse Tomé.

Pese a que la entrenadora se estrenó en el banquillo con el título de la Liga de Las Naciones, ganando en la final a Francia por 2-0 en febrero de 2023, el mal papel del equipo en los Juegos de París (cuarto pese a ser el gran favorito al título o al menos al podio), dejó en dificultades a una Tomé que también vio resurgir los problemas extradeportivos que marcaron la etapa final de su predecesor, Jorge Vilda, del que era técnica adjunta.

Ese mal papel en París (derrota en semifinales contra Brasil por 4-2 y frente a Alemania por 1-0 en la lucha por el bronce) y los discretos resultados de comienzos de 2024 en sendos amistosos contra Canadá e Italia, ha llevado a la seleccionadora a emprender una revolución.

- ¿Paredes y Hermoso sancionadas? -

En esta última convocatoria del año, Tomé manifestó su deseo de dar oportunidades a más jugadoras en un "contexto internacional" para preparar la sucesión de su generación de oro, encabezada por la doble Balón de Oro, Alexia Putellas, la delantera Jenni Hermoso, de 34 años, y la centrocampista del Barça Irene Paredes, 33 años.

Las tres futbolistas están ausentes de la última lista de la exayudante de Jorge Vilda, aunque sólo la primera por lesión y las otras dos por decisión técnica, al igual que otra de las habituales, la guardameta del Real Madrid Misa Rodríguez.

La última convocatoria se conoció poco después del estreno de un documental de Netflix sobre la polémica que se originó con el beso sin consentimiento del expresidente de la federación española Luis Rubiales a Hermoso tras ganar el Mundial, una medida que parte de la prensa considera como una sanción.

- "Espíritu de equipo" -

"Llevamos dos años con un ruido acompañando a este equipo que no beneficia. Me gustaría que nos centrásemos en lo positivo", declaró Tomé cuando se estrenó el documental.

"No quiero decir que estas jugadoras no estuvieran a la altura, pero tengo claro lo que quiero del equipo y lo que me gusta ver, este espíritu de equipo", respondió a las preguntas sobre la ausencia de varias veteranas, tomando como modelo al equipo masculino, al que tildó de "ejemplo de trabajo en equipo y de convivencia dentro y fuera del campo".

Según medios españoles, esta decisión no tiene nada que ver con el documental, sino más bien con un problema de actitud cuando tuvieron que conformarse con ser relegadas al banquillo.

Hermoso, convertida en el símbolo de la lucha contra el machismo en el deporte, dejó dos enigmáticos mensajes en las redes sociales, escribiendo "no vendas tu alma al diablo" y "hablan mal de ti, porque si hablan de ellos, nadie les escuchará".

Todas estas jugadoras ya quedaron expuestas ante la opinión pública como las cabecillas de la rebelión que llevó a 15 internacionales a renunciar a ser convocadas con España unos meses antes del Mundial para exigir cambios y el relevo del polémico Vilda.

Sin duda, la herida sigue sangrando, como demuestra el cierto malestar aún presente en el seno de la selección española, pese a seguir siendo la gran favorita para la Eurocopa de Suiza el próximo verano boreal.

