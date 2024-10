"La constancia es lo que me ayudó a estar aquí", dice Willian Pacho

"La constancia es lo que me ayudó a estar aquí", afirmó en una entrevista con la AFP el nuevo defensa central ecuatoriano del París Saint-Germain, Willian Pacho (23 años), que sueña con marcar época en la capital francesa y en su selección.

Pregunta: ¿Cómo han transcurrido sus primeras semanas en París?

Respuesta: "Estoy bien. Ahora estoy solo, mi familia viene en muy poco tiempo. La ciudad me gusta mucho. En mi tiempo libre estoy saliendo a comer o visitando algún lugar por ahí, conociendo un poco. También con videojuegos o me pongo a ver películas, por ahí ocupo un poco el tiempo. Tengo además clases de francés e intento a veces practicar un poco".

P: En Europa convenció ya en su paso por Amberes y por el Eintracht Fráncfort, ¿cómo vivió el traspaso a un gigante como el PSG?

R: "Sabía que había hecho una temporada en Fráncfort espectacular y tenía una posibilidad de salida, siempre para bien. Mis agentes me iban hablando de que había una posibilidad de venir a París. Me gustó mucho el proyecto que tenían aquí. Luego hablé con mi familia. Lo sabían muy pocos, fui muy discreto. Cuando ya estaban un poco cerradas las cosas me empecé a imaginar a la gente de Ecuador, allí la gente me quiere mucho y apoya mucho a las personas que juegan en el exterior del país. La gente de París no me conocía tanto, yo sabía que el fichaje iba a ser algo que la gente no se esperaba".

P: Es uno de los jugadores más utilizados por el PSG en este inicio de temporada, ¿cuáles cree que son sus cualidades y dónde tiene margen de mejora?

R: "Vengo haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo. Hago mucho hincapié en que hay que ser constante porque la constancia es lo que me ayudó a estar aquí. Intento seguir con eso y trabajar, siempre con ganas de aprender. Quisiera mejorar en la fase ofensiva, en los córners, en hacer gol. Es algo que tengo que trabajar".

P: Presnel Kimpembe y Lucas Hernández volverán pronto de sus lesiones, ¿teme esa competencia?

R: "Me alegra mucho, más que todo por Kim [Kimpembe] porque antes lo seguía mucho y me gusta mucho cómo juega. Sé que estaba pasando momentos difíciles, que lleva más de un año sin jugar, así que me alegra mucho que esté volviendo. Es siempre bueno tener competencia, siempre es positivo para fortalecer al grupo y hacernos un equipo muy grande".

P: ¿Cómo es para usted estar asociado a Marquinhos en el centro de la defensa?

R: "Aprendo mucho de él porque tiene mucha experiencia y es muy buena persona. Desde el primer día me ha enseñado a soltarme, a ser más tranquilo. Cuando jugamos intentamos siempre cubrirnos las espaldas, hablarnos mucho. Él lo tiene muy claro y yo intento siempre aprender de él".

P: ¿Qué diría a la gente que duda de la capacidad de este PSG para ganar la Liga de Campeones?

R: "Siempre hay negatividad en todos lados. Yo no vivo de eso, estoy seguro de que vamos a hacer un gran papel. Y sé que las personas que dicen eso ahora, después se van a querer subir al barco con nosotros".

P: En la Ligue 1 el PSG domina ya con cierta ventaja, ¿la liga francesa es demasiado fácil?

R: "No, no, realmente es muy dura. Contra nosotros, los rivales siempre juegan cambiando distintas cosas, hay que adaptarse mucho porque el rival siempre varía su juego. Son muy físicos, muy rápidos y juegan un fútbol muy táctico".

P: Ecuador es quinto actualmente en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial-2026. ¿Qué perspectivas ve para su selección?

R: "Ahora tenemos una gran generación, personalmente pienso que el equipo que estamos construyendo, tanto fuera de la cancha como dentro, nos está ayudando mucho a encontrarnos y a coincidir mucho en el juego. Hay que trabajar, obvio, siempre hay que trabajar mucho, pero estoy seguro de que poco a poco vamos a ir dándole".

P: ¿Cómo fue para usted estar con Ecuador en el Mundial-2022 pese a no disputar allí ningún minuto?

R: "Viví una experiencia muy bonita. Fue una de las cosas que no esperaba, pero la viví. No jugué ningún minuto aunque aprendí muchas cosas. Entre ellas, que no hay que relajarse y que hay que estar siempre con la mente en ese momento, vivir cada etapa".

P: El Balón de Oro suele ser para atacantes y este año lo ha ganado un mediocampista como Rodri. ¿Cuándo volverá a ser para un defensa después del premio de 2006 para Fabio Cannavaro?

R: "Yo me hacía esa misma pregunta cuando ganó Rodri. No lo sé, pero seguro algún día tocará. Ojalá sea uno de aquí o algún conocido mío para celebrarlo de alguna manera. Seguro que se dará en muy poco tiempo porque pienso que la defensa mejora cada día y es muy clave. Sé que muy pronto un defensor va a ganar un Balón de Oro".

