Fortnite tendría nuevo evento con el Spider-Man de Miles Morales y Spider-Gwen

Fortnite × Spider-Man podría recibir una segunda temporada. Con el fin de la colaboración entre el battle royale y Dragon Ball Super, el equipo creativo de Epic Games ya estaría trabajando en el próximo contenido para el popular juego gratis que, según recientes filtraciones, tendría como protagonistas al Hombre Araña de Miles Morales y Spider-Gwen.

Así como lo lees, dos de los personajes principales de la película Spider-Man into the Spider-Verse serían los que aterrizarían a la isla del Fortnite en las próximas semanas. La información fue filtrada por el conocido insider HYPEX, quien contó detalles de esta colaboración, como el hecho de que Marvel no será la temática principal de la Temporada 4..

Mediante una publicación en Twitter, el filtrador señala haber consultado con varias fuentes, entre ellas, el minero de datos conocido como MidaRado, quien compartió una imagen que haría referencia al diseño de la skin de Spider-Gwen para el battle royale.

Así luciría la skin de Spider-Gwen en Fortnite. Foto captura: Twitter

Hasta el momento, HYPEX menciona que el primer atuendo en llegar sería la skin de Spider-Gwen, traje que se podrá conseguir a través del pase de batalla de la temporada 4. Por otro lado, el de Miles Morales se añadirá al videojuego desde la tienda; es decir, lo podrás comprar utilizando PaVos.

Según filtraciones, la skin de Spider-Gwen sería parte del pase de batalla de la Temporada 4, así mismo, la skin de Miles Morales se pondría a la venta en la tienda de Fortnite. Foto captura: Twitter

¿Cuándo llegará la temporada 4 de Fortnite?

Epic Games se ha mostrado muy hermético sobre la fecha de lanzamiento de la temporada 4 de Fortnite capítulo 3, por lo que aún no sabemos cuándo empezará. Sin embargo, lo que se sabe es que esta no tendrá como temática principal a Marvel, pese a que Miles Morales y Spider-Gwen llegarían al juego durante ella.