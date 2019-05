State of Play: PlayStation sorprende a fans con una nueva edición de PS4 Slim [VIDEO]

PlayStation liberó el segundo episodio del State of Play, el cual estuvo protagonizado por el tráiler y fecha de estreno del esperado remake MediEvil. Sin embargo, la empresa tenía una as bajo la manga y es que anunció una nueva versión de PS4 Slim.

Este hardware de PlayStation 4 es totalmente diferente al rumor que estuvo circulando hace unas semanas en redes sociales, el cual hacía mención a una supuesta PS4 Super Slim, la cual iba a ser anunciada en estas semanas por Sony.

Por otro lado, Sony había confirmado, con días de anticipación, que no iba a presentar detalles de PS5. Sin embargo, en un momento de la transmisión del State of Play, apareció la silueta de una consola lo cual generó cierto interés entre los espectadores. Pero solo fue para anunciar las ofertas Days of Play con la nueva PS4 Slim edición limitada.

La nueva PS4 Slim edición limitada será de color gris y llevará en la parte frontal del hardware los conocidos símbolos de PlayStation: círculo, cuadrado, tríangulo y Equis. Además, la consola tendrá 1 TB de capacidad de almacenamiento.

Sin embargo, Sony no ha dado más detalles acerca de esta PS4 Slim, pues se desconoce la fecha oficial de lanzamiento y el precio que tendrá. Por otro lado, la empresa confirmó que tendremos otro episodio de State of Play más adelante.

State of Play vía YouTube