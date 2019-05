Facebook viral: Perro abre la puerta de su casa con singular truco para no despertar a sus dueños [VIDEO]

La curiosa hazaña de un perro se ha hecho viral en las redes durante las últimas horas, tras la difusión de un video de Facebook, que muestra el insólito momento en que el can logra abrir de forma fácil la reja de la casa donde vive.

Las imágenes, que han causado furor entre los usuarios de Facebook, revelan el instante en que, desde el exterior de la residencia, el can se para en dos patas para alcanzar el cerrojo de la reja, y lo forcejea para abrirlo, tal como si se tratara de una persona más.

El divertido momento quedó registrado en video por uno de sus dueños, quien no pasó desapercibida la ocurrencia de su mascota y lo grabó cometiendo su fechoría.

Según indicaron algunos usuarios de Facebook, quienes reaccionaron al divertido video viral, el can no quería levantar sospechas de sus amos ladrando para que le abran tras haberse fugado de su hogar por un momento sin el permiso de estos, por lo que no le quedó de otra que entrar por la puerta de la casa como lo hacen los humanos.

En tanto, otros usuarios señalaron que la peculiar conducta del perro se debe, probablemente, a una imitación de lo que hacen precisamente sus dueños cuando se van de fiesta y llegan tarde a su casa intentando no despertar o llamar la atención de los demás.

No obstante, lo que más llamó la atención de los internautas en Facebook es la habilidad con la que el perro logra abrir la reja luego de pararse en dos y meter una de sus patas delanteras para jalar el cerrojo de esta.

Mira el video viral de Facebook: