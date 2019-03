Escolares esconden a hija de su compañera y esta tiene inesperada reacción [VIDEO]

Una escolar, quien ya es madre de familia y asistió con su pequeño al colegio, fue el centro de las burlas por parte de sus compañeros quienes no desestimaron en grabar un video en Youtube haciéndole una curiosa broma. Este momento 'cómico' para los estudiantes de un colegio en la Ciudad de México se ha vuelto viral al instante.

Según da cuenta el video Youtube viral, la joven madre había asistido junto a su bebé a su centro de estudios para tomar las clases de rutina. Sus compañeros aprovecharon el momento para hacerle una broma que suelen hacer muchos de sus compañeros: esconder sus pertenencias.

Sin embargo, tal como registra el video viral en Youtube, en esta oportunidad le escondieron nada más que a su propio hijo, quien se encontraba en su coche para andar, cubierto con una manta.

La joven, notablemente incómoda, pide en el video, a sus compañeros que le entreguen a su hijo. " Le voy a decir al director, le voy a decir", dice la escolar en la grabación de Youtube que ya cuenta con más de 300 vistas.

A esto le sigue unas carcajadas de sus compañeros quienes toman con gracia la petición de la muchacha.

"Profe me robaron a mi hijo", dice una amiga de la joven mientras que la madre escolar bromea con la frase y dice " Profe, me robaron a mi bendición", refiere la muchacha para agregar " quiero mi bendición, no mames".

Casi a la mitad del video Youtube, un amigo de la muchacha interviene para parar la broma y llevarla hacia su hijo, lo cual desata carcajadas de la joven que sostiene la cámara.

El viral continúa hasta el momento en el cual la escolar logra encontrar a su bebe dentro de un salón de clase, cubierto con una manta amarilla. El muchacho en la grabación de Youtube dice "aquí está tu bebé" a lo cual la joven responde brindándole unos insultos.

La muchacha se acerca al coche de su pequeño hijo, mientras sigue ofendiendo a su compañero por la pesada broma que le propinó.