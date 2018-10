YouTube: Gato despierta tras anestesia y su reacción causa asombro en redes

Una señorita fue a la veterinaria para recoger a su gato, quien había recibido una operación de emergencia. Cuando el doctor se lo entregó, se percató que su adorable mascota actuaba de forma extraña. Por ese motivo, sacó su celular y registró la peculiar escena para luego compartirla en YouTube, donde se hizo viral a las pocas horas de su publicación.

¿Qué ocurrió? De acuerdo con las declaraciones que brindó la autora del video viral de YouTube, su gato recién había despertado de la anestesia y se encontraba sumamente cansado, motivo por el que no tenía ni la más mínima idea de el lugar en el que se encontraba.

"Mi gato se llama Dani. Acababa de salir de la cirugía y estaba cansado de la anestesia. Su reacción me hizo reír demasiado, por eso la compartí con todos", señaló la dueña del gato en la leyenda del video viral de YouTube.

Como era de esperarse, miles de internautas quedaron asombrados con la inesperada reacción del gato y esto se ve reflejado en la caja de comentarios del video viral. "No paro de reír. Parece que el gato está en shock y no sabe qué hacer", señaló un usuario de YouTube.

Asimismo, otro grupo de internautas criticó a la señorita porque no les pareció correcto que compartiera ese video viral de YouTube. "Tu gato está convaleciente y se te ocurre exhibirlo así. No me parece correcto", manifestó un internauta.

Cabe mencionar que el video viral tiene cerca de 2 millones de reproducciones, más de medio millón de likes y miles de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: