Facebook: profesor es grabado robando a sus alumnos en hora de recreo [VIDEO]

Un indignante video está circulando Facebook y se trata de un profesor inescrupuloso que roba a sus alumnos mientras ellos se encuentran en la hora de recreo. Este incidente sucedió en el colegio de Educación Agraria de Arrecifes ubicado en Argentina.

Un alumno de primer año se dio cuenta que sus cosas se perdían de su mochila al igual que el de sus compañeros, es por esa razón que dejó una cámara escondida para atrapar al ladrón, pero se llevó la sorpresa de su vida al ver que era su profesor de educación física quien le arrebata sus pertenencias.

El video rápidamente fue publicado en Facebook por lo que se convirtió en un viral, además de ellos llamó la atención de las autoridades y de la directiva del colegió. El profesor se llama Matías Rodríguez y en su propia red social se declaró culpable de robo.

“Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya que he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas a mis amigos, familia y a todos los que me quieren. Yo no soy una mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona”, es lo que se puede leer en la cuenta de Facebook del profesor.

El alumno que grabó a su profesor robando a sus compañeros comentó a los medios de prensa que le faltan unos 1400 pesos argentinos (aproximadamente 166.71 soles). Por el momento no se sabe si el profesor fue retirado de la docencia.

Aquí te dejamos el indignante video viral que circula en Facebook.