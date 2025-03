¿Cómo saber si están espiando tu teléfono? Introduce estos códigos secretos y podrás descubrirlo

El auge de los teléfonos inteligentes ha traído consigo una creciente inquietud sobre la privacidad y el espionaje digital. Actualmente, existen muchas personas que temen que desconocidos puedan acceder a sus conversaciones, registros de llamadas o incluso rastreen su ubicación en tiempo real usando programas maliciosos u otras herramientas de vigilancia.

Si sospechas que tu smartphone está siendo vigilado, te gustará saber que existen códigos secretos que pueden ayudarte a detectar si alguien está espiando tu dispositivo. A diferencia de otros métodos que circulan en internet, no necesitas instalar ninguna aplicación extraña. Basta con abrir la app 'Llamada' que sueles utilizar para marcar los números telefónicos.

¿Qué códigos usar para saber si están espiándote?

Según revela Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, muchas personas tienen sus móviles intervenidos y no lo sospechan. Esto sucede cuando alguien, como una pareja u otra persona cercana, accede a su smartphone y activa un desvío de llamadas, redirigiendo todas las llamadas entrantes a otro número telefónico de su propiedad.

Activar el desvío de llamadas es un proceso bastante simple que no requiere la instalación de apps de terceros ni configuraciones complejas. Basta con que alguien tenga acceso a tu teléfono por unos segundos para habilitarlo. Por fortuna, existen algunos códigos secretos que sirven para detectar este y otros métodos de espionaje. ¿Cuáles son?

*#21# : muestra si las llamadas, mensajes o datos están siendo desviados a otro número sin tu conocimiento.

: muestra si las llamadas, mensajes o datos están siendo desviados a otro número sin tu conocimiento. *#62# : indica el número al que se redirigen tus llamadas cuando tu teléfono está apagado o fuera de cobertura.

: indica el número al que se redirigen tus llamadas cuando tu teléfono está apagado o fuera de cobertura. ##002# : desactiva cualquier tipo de desvío de llamadas configurado en tu dispositivo.

: desactiva cualquier tipo de desvío de llamadas configurado en tu dispositivo. *#06# : muestra el IMEI del teléfono, útil para verificar si el dispositivo ha sido clonado.

: muestra el IMEI del teléfono, útil para verificar si el dispositivo ha sido clonado. *#67# : muestra a qué número se desvían las llamadas cuando estás ocupado.

: muestra a qué número se desvían las llamadas cuando estás ocupado. *#61#: permite verificar si hay un desvío de llamadas activado cuando no respondes.

¿Cómo saber si una aplicación extraña puede espiarte?

También puedes ser víctima de aplicaciones maliciosas que roban la información de tu teléfono inteligente o acceden a tu micrófono y cámara sin tu consentimiento. Estos malwares suelen ocultarse en apps modificadas, como WhatsApp Plus, Spotify Premium gratis, Magis TV, Flujo TV, YouTube Vanced, entre otras, que se descargan desde sitios no oficiales.

Vale resaltar que también puede haber apps maliciosas en Play Store, la tienda de aplicaciones de los dispositivos Android. Estos softwares logran pasar los filtros de seguridad de Google y tienen muchas víctimas. Para evitar infectar tu teléfono, se recomienda revisarla con mucho cuidado: valoración, comentarios negativos y positivos, y sobre todo los permisos.

Si has instalado varias apps sin tomar las debidas precauciones, es importante que revises los permisos que les has concedido y evalúes si realmente los necesitan. Por ejemplo, una aplicación de filtros no debería acceder a tus contactos, y una plataforma de streaming no tendría por qué usar tu cámara o micrófono. Para cerciorarte si algo anda mal, sigue estos pasos:

Entra a los ajustes de tu teléfono inteligente

Dirígete a la sección Seguridad y Privacidad

Verás una opción llamada Administrador de permisos

Dentro encontrarás secciones como Cámara, Contactos, Micrófono, Almacenamiento, etc.

Si eliges Cámara, saldrán todas las apps que tienen acceso

Eso sería todo. Ahora revisa cada sección y quita los permisos de las aplicaciones que no requieren tener acceso a tu cámara, micrófono, lista de contactos, etc. En caso encuentres una app extraña, que no recuerdes haber instalado, lo mejor es buscarla y desinstalarla. En caso no la encuentres, lo recomendable es restablecer el móvil, ya que posiblemente sea un malware.