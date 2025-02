WhatsApp permite cambiar la tipografía de tus mensajes: así podrás hacerlo sin instalar apps

Aunque WhatsApp suele agregar nuevas funciones constantemente, sus desarrolladores todavía no lanzan una actualización que nos permita cambiar la tipografía de sus mensajes. No obstante, eso no ha impedido que los usuarios encuentren un truco (disponible en Android y iPhone) que sirve para cambiar el tipo de letra en sus conversaciones. ¿Quieres aprenderlo?

En la actualidad, existen muchas apps desarrolladas por terceros que pueden ayudarte a modificar la tipografía en tus mensajes de WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, entre otras aplicaciones de mensajería. El problema es que corres el riesgo de que sea un software malicioso (que tenga un malware oculto) o que esté plagado de publicidad invasiva.

¿Es posible cambiar la tipografía de tus mensajes sin usar apps extrañas?

Si estás cansado de utilizar la misma tipografía predeterminada en WhatsApp, pero no quieres instalar ninguna aplicación desconocida en tu smartphone, debes saber que es posible cambiar el tipo de letra de tus mensajes, sin tener que desargar y otorgar permisos a apps creadas por terceros, las cuáles pueden volverse un problema de seguridad.

Para poder cambiar la tipografía de tus mensajes de WhatsApp, tendrás que apoyarte en 'Conversor de texto Unicode', los cuáles abundan en la internet. Por ejemplo, páginas como texteditor.com, unicodetexconverter.net o textconverter.net, son las herramientas más populares, ya que es posible acceder a ellas desde Google Chrome o cualquier otro navegador.

Al tratarse de sitios web, no solo están disponibles en teléfonos inteligentes (Android y iPhone), también en computadoras. Es decir, si utilizas WhatsApp Web para conversar con tus amigos desde una PC o laptop, también podrás emplear este truco secreto que cambia la tipografía de tus mensajes por una completamente diferente.

Vale resaltar que el proceso puede resultar un poco largo para la mayoría de usuarios, ya que deberán repetirlo con cada nuevo mensaje que envíen. Esto debido a que los conversores de texto Unicode son una herramienta online y no una app que altera la configuración de WhatsApp para que tengamos varias tipografías incluidas.

Pasos para cambiar la tipografía en WhatsApp

Modificar la tipografía de WhatsApp es muy sencillo y no solo puedes hacerlo desde cualquier smartphone, también desde una computadora, solo tendrás que seguir estas sencillas indicaciones:

Abre Google Chrome (o cualquier otro navegador) en tu dispositivo

Visita la página texteditor.com, unicodetexconverter.net o textconverter.net

Verás un cuadro de texto. Ahí tendrás que escribir tu mensaje que enviarás por WhatsApp

Interfaz de la herramienta. Foto: captura

Luego pulsa el tipo de letra que más te guste

Aparecerá un mensaje que el texto fue copiado con éxito

Algunas de las tipografías disponibles. Foto: captura

Entra a cualquier conversación de WhatsApp y pega el mensaje

Para enviar otro mensajes similar, tendrás que repetir los pasos.

Eso sería todo. Si consideras que los pasos son demasiados, entonces deberías probar una aplicación desarrollada por terceros. De todas las apps que hay disponibles, Fonts es la más recomendable. Disponible en App Store y Play Store, esta app permite acceder a cientos de tipos de letra que podrás usar en WhatsApp y otras plataformas de mensajería.