WhatsApp confirma que estos populares teléfonos se volverán incompatibles en 2025: ¿cuáles son?

WhatsApp es la app de mensajería instantánea más famosa del mundo, disponible en una amplia variedad de teléfonos inteligentes (Android y iPhone). No obstante, cada cierto tiempo, los desarrolladores anuncian que algunos sistemas operativos, sobre todo los más antiguos, dejarán de ser compatibles con la aplicación y quedarán sin soporte.

Recientemente, la compañía Meta acaba de confirmar que dos celulares muy populares (que todavía son utilizados por muchas personas) se quedarán sin soporte en 2025. Aunque todavía faltan varios meses para que se implemente esta decisión, el anuncio ha preocupado a mucha gente que tiene los modelos afectados. ¿Cuáles son?

¿Qué teléfonos son compatibles con WhatsApp?

En la actualidad, para poder instalar WhatsApp en un smartphone, este debe funcionar con Android 5.0 como mínimo. Este sistema operativo, que también es conocido como Android Lollipop, fue lanzado el 4 de noviembre de 2014. Es decir, ya han pasado más de 10 años desde que Google lo presentó de manera oficial.

En caso de que seas usuario de iPhone, tu dispositivo debe contar, como mínimo, con el sistema operativo iOS 12 para que puedas instalar WhatsApp. Este software, diseñado por la compañía Apple, fue liberado oficialmente el 17 de septiembre de 2018. Eso quiere decir que han pasado más de cinco años desde su lanzamiento.

iOS 12, iOS 13 e iOS 14 serán incompatibles con WhatsApp en 2025. Foto: Meta

No obstante, Meta acaba de anunciar que, a partir del 5 de mayo de 2025, dejará de brindar soporte a tres sistemas operativos: iOS 12, iOS 13 e iOS 14. Esto significa que, si tu iPhone utiliza alguno de estos softwares y no puede actualizarse a una versión superior, ya no podrás tener acceso a WhatsApp.

¿Qué celulares se volverán incompatibles con WhatsApp en 2025?

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp anunciaron que, a partir del 5 de mayo de 2025, solo serán compatibles los dispositivos de Apple que ejecuten iOS 15.1 o versiones posteriores. Esto deja fuera al iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, ya que no pueden actualizarse al sistema operativo requerido. ¿Qué modelos no serán afectados?

Si tienes un iPhone SE (primera y segunda generación), iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS Max o iPhone XR podrán seguir utilizando WhatsApp sin problemas, ya que estos modelos son compatibles con iOS 15. Por el momento, Meta no ha dicho nada sobre los dispositivos Android.

Así que no debes preocuparte cuando veas un listado de celulares (de diversas marcas) que se quedarán sin acceso a WhatsApp, ya que los usuarios que suelen ser afectados suelen recibir notificaciones de que la aplicación se volverá incompatible con su teléfono y que deberían de comprar otro para seguir usándola sin problemas.