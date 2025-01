¿Qué es Spotube? La alternativa a Spotify y YouTube que permite escuchar música sin anuncios

Spotify y YouTube son excelentes plataformas de música en streaming que te permiten disfrutar de las canciones de tus artistas o grupos favoritos. Sin embargo, si no pagas una suscripción, tendrás que escuchar anuncios con regularidad, algo que puede resultar muy molesto para muchos usuarios. ¿Hay alguna forma de evitarlo?

En las redes sociales, se ha viralizado Spotube, una alternativa que combina lo mejor de Spotify y YouTube, sin la molesta publicidad. Lo más destacado de esta plataforma es que no solo funciona en teléfonos (Android y iPhone), sino también en tablets y computadoras con Windows, Linux y macOS. Aquí conocerás más detalles.

¿Qué es Spotube?

Según detalla Genbeta, un portal especializado en tecnología, Spotube utiliza la API de Spotify (base de datos de nuestras playlist) y la API de YouTube (fuente de reproducción del audio) para ofrecernos acceso gratuito a nuestra música preferida, sin las molestas interrupciones. No obstante, hay dos limitaciones que deberías conocer.

La primera es que no podrás escuchar los podcast exclusivos de Spotify, ya que no están disponibles en YouTube (su fuente de reproducción). De igual manera, la calidad del audio puede que no sea la mejor del mundo, ya que dependerá mucho del material que fue publicado en la plataforma de videos de Google.

Si eliges una canción en Spotube y la calidad de sonido es baja o el tema no es el correcto, no te preocupes, ya que se trata de un problema muy común con la aplicación. Generalmente, esto ocurre porque el algoritmo no seleccionó la mejor fuente de audio en YouTube. Por suerte, tiene una solución muy sencilla: pulsar el botón fuentes alternativas de canciones

Para finalizar, debemos destacar otras funciones de Spotube que nos parecen interesantes. Por ejemplo, permitir la descarga de los temas para que puedas escucharlos, aunque no tengas conexión a internet. De igual manera, consume menos datos móviles que Spotify o YouTube y respeta tu privacidad al no recopilar los datos de los usuarios.

¿Qué otras alternativas existen?

Además de Spotube, las personas que deseen escuchar música sin anuncios y de forma totalmente gratuita pueden usar Brave, un navegador que tiene un bloqueador de publicidad integrado. Disponible en teléfonos, tablets y computadoras, este software permite ingresar a YouTube y disfrutar de cualquier contenido sin interrupciones molestas.

En caso instales Brave en un celular o tablet, podrás tener acceso a otras funciones. Por ejemplo, la reproducción de videos en segundo plano o con la pantalla apagada, lo que es perfecto si solo quieres escuchar la música. También cuenta con un modo picture in picture, es decir, que permite disfrutar del contenido en una minipantalla flotante.