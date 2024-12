WhatsApp anuncia que varios iPhone dejarán de ser compatibles en 2025: ¿Está el tuyo?

La empresa Meta, que pertenece a Mark Zuckerberg, acaba de hacer un anuncio que no gustará a los usuarios de Apple. A través de un breve comunicado, la compañía estadounidense confirmó que varios modelos de iPhone dejarán de ser compatibles con WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo. Vale resaltar que esto ocurrirá en mayo del próximo año. ¿Cuáles son los teléfonos afectados?

¿Qué ha dicho WhatsApp?

En la actualidad, WhatsApp es compatible con los teléfonos que usan Android 5.0 (o versiones posteriores) e iOS 12 (o versiones superiores). No obstante, eso cambiará en los próximos meses, ya que los desarrolladores han decidido dejar de brindar soporte a 3 sistemas operativos de Apple. Estamos hablando de iOS 12, iOS 13 e iOS 14. ¿Por qué razón? Aquí vamos a contarte.

"A partir del 5 de mayo de 2025, solo se admitirán dispositivos con iOS 15.1 y versiones posteriores", señaló WhatsApp en su publicación. De igual manera, los desarrolladores indicaron que la decisión se tomó, debido a que son sistemas operativos antiguos que tienen poca cantidad de usuarios. Asimismo, porque no cuentan con las actualizaciones de seguridad más recientes.

De acuerdo a la publicación, los usuarios de WhatsApp que son dueños de un iPhone con iOS 12, iOS 13 o iOS 14 recibirán una notificación (cada cierto tiempo) que buscará hacerles recordar que su sistema operativo se volverá incompatible con la aplicación de mensajería desde mayo de 2025. De esta manera, tendrán tiempo para cambiar a un equipo más moderno.

iOS 12, iOS 13 e iOS 14 serán incompatibles con WhatsApp en 2025. Foto: Meta

¿Qué modelos de iPhone dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

En total, serán 3 modelos de iPhone que no podrán acceder a WhatsApp a partir de mayo de 2025, ya que son compatibles con iOS 12, pero no con iOS 15. Estamos hablando del iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. En caso tengas alguno de estos equipos, será imposible que los actualices a una versión más reciente, así que solo te queda cambiar de equipo.

Los usuarios de iPhones antiguos como el iPhone SE (primera y segunda generación), iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS Max o iPhone XR podrán seguir utilizando WhatsApp sin problemas, ya que son compatibles con iOS 15. No obstante, algunos equipos (los más viejos) podrían quedar fuera en la siguiente purga del 2026 o 2027.