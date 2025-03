Elon Musk sobre llegada de los robots sexuales: "Estarán entre nosotros en menos de cinco años"

Elon Musk vuelve a generar noticia; sin embargo, esta vez no por anunciar una nueva función para 'X' ni por revelar detalles sobre el próximo modelo de Tesla. En esta ocasión, el multimillonario de origen sudafricano se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de realizar una curiosa predicción sobre la llegada de los robots sexuales. ¿Qué dijo exactamente?

El fundador de SpaceX fue invitado al podcast The Joe Rogan Experience. Durante la entrevista, que superó los 9 millones de reproducciones en YouTube, se abordaron diversos temas de actualidad. Al ser una de las figuras más influyentes en la industria tecnológica, a Elon Musk le preguntaron sobre su visión del futuro de la robótica. Sus declaraciones sorprendieron a miles.

¿Qué dijo Elon Musk sobre los robots sexuales?

Según Andro4all, Elon Musk predijo que los robots sexuales podrían ser una realidad en menos de 5 años. Para el magnate, la clave de su desarrollo radica en la combinación de 3 avances tecnológicos: sensores táctiles de alta precisión, sistemas de aprendizaje automático y diseño biomimético. Si estos elementos se integran, darían lugar a androides capaces de simular interacciones humanas realistas.

De acuerdo a la publicación, el dueño de X (antes conocido como Twitter) aseguró que compañías como Boston Dynamics han logrado avances significativos en el desarrollo de robótica, lo que abriría la puerta a nuevas aplicaciones en distintos sectores. En ese sentido, señaló que, si se combinan adecuadamente las mencionadas tecnologías, sería posible crear androides capaces de simular interacciones humanas.

No obstante, Elon Musk aclaró que su predicción no significa un respaldo personal, sino una evaluación basada en el progreso tecnológico actual. "No estoy diciendo que debamos hacerlo, pero si la tendencia sigue su curso exponencial, es inevitable", dijo el empresario. Además, advirtió que el desarrollo de estos robots sexuales requeriría marcos regulatorios adecuados para evitar posibles riesgos y mal usos.

Pronóstico de Elon Musk abre debate en redes

Las declaraciones de Elon Musk generaron un intenso debate sobre el impacto social y ético de la tecnología sexual. Mientras algunos expertos señalan que los robots podrían ofrecer compañía a personas solitarias o servir como una herramienta terapéutica, otros advierten que su desarrollo podría reforzar la cosificación de cuerpos, generar dependencia emocional o deshumanizar relaciones.

Adicionalmente, Elon Musk también subrayó la necesidad de establecer regulaciones antes de que esta tecnología avance sin control, comparando la situación con la inteligencia artificial generativa. "Es como con ChatGPT: primero llega la tecnología, luego lidiamos con las consecuencias". Es decir, para el empresario, primero es la innovación y después la sociedad debe lidiar con sus efectos.